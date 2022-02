Un nou tipus de MONOVOLUM

BMW segueix nedant a contracorrent en mantenir al seu catàleg de productes un monovolum, un tipus de vehicle gairebé extingit després de l’aparició dels SUV. Però no només el manté, sinó que a més el modernitza i actualitza.

Es tracta del Sèrie 2 Active Tourer 2022 que, de forma intel·ligent i per adaptar-se a les noves tendències, es renova completament amb un disseny més atractiu, un habitacle avantguardista directament inspirat en l’iX i unes motoritzacions més eficients protagonitzades per versions amb hibridacions lleugeres i recarregables. I tot això sense renunciar a una practicitat destacada per al dia a dia.

En matèria estètica la gran protagonista és la graella frontal, amb els ja habituals sobredimensionats ronyons de BMW flanquejats per uns fars full-led amb una nova firma lumínica.

A la part posterior presenta una imatge més musculosa, amb uns pilots led tridimensionals que s’estenen cap als laterals dibuixant una nova signatura lumínica, un aleró posterior de notables dimensions i la total absència de tubs d’escapament en qualsevol versió. A més, si se li vol donar un caràcter més esportiu o elegant es pot triar entre els acabats M Sport i Luxury.

Habitabilitat i capacitat de càrrega

El BMW Sèrie 2 Active Tourer és la millor opció funcional i pràctica per a les famílies dins la gamma BMW, per la qual cosa la practicitat, l’espaiositat i la capacitat de càrrega són innegociables en la renovació d’aquest model. Amb 4,36 metres de longitud, 1,82 d’amplada i 1,57 d’altura (conjuntament amb una distància entre eixos de 2,67 metres), el nou Sèrie 2 Active Tourer és més gran que mai i, per tant, ofereix una habitabilitat extraordinària en qualsevol del seus cinc seients.

La banqueta posterior es pot desplaçar longitudinalment 13 centímetres per ampliar l’espai per als genolls o incrementar la capacitat de càrrega posterior. El maleter ofereix 470 litres amb totes les places disponibles o 1.455 si s’abaten els respatllers dels seients del darrere (40:20:40). En totes les versions la porta és automàtica de sèrie i opcionalment es pot muntar una bola de remolc desplegable elèctricament i capaç d’arrossegar fins a 1.500 quilos.

Des del moment del seu llançament el BMW Sèrie 2 Active Tourer 2022 està disponible amb tres motors: un gasolina de 136 CV, un gasolina microhíbrid de 170 CV i un dièsel de 150 CV, associats de sèrie a la caixa de canvis de doble embragatge Steptronic de set velocitats.

El proper mes de juliol el catàleg de motors s’ampliarà amb dues versions híbrides endollables de tracció total que, per primera vegada, disposaran de la tecnologia BMW eDrive de cinquena generació, fet que millorarà el seu dinamisme i els proporcionarà una autonomia elèctrica de fins a 90 km. Es tracta dels 225e xDrive de 245 CV i el 230e xDrive de 326 CV, tots dos amb el suport d’una bateria de 14,2 kWh.

El BMW Sèrie 2 Active Tourer 2022 ja està a la venda als concessionaris i es pot adquirir amb els següents preus. El 218i està disponible des de 36.900 euros; el 220i mildhybrid des de 39.900 euros; i el 218d des de 37.700 euros.