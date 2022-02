Un SUV per CONtinuar liderant

Kia Iberia va anunciar recentment les seves excel·lents xifres de vendes de l’any 2021 a Espanya, que van arribar a les 54.954 unitats (un creixement del 20%) i es van situar per segon any consecutiu com a líder del canal privat al país. La mateixa marca admet que enguany espera continuar millorant i arribar a les 60.000 unitats. I un dels motius d’esperança es troba en l’arribada del nou Kia Sportage.

El SUV compacte sud-coreà estrena la seva cinquena generació amb una aposta molt important per a Europa, on espera convertir-se en un dels referents del segment. Per a aconseguir-ho, Kia ha desenvolupat una variant específica per al continent basada en la plataforma N3, fruit d’una llarga investigació per determinar les proporcions ideals per a les carreteres europees i per adaptar-se a les necessitats dels conductors i a les restriccions mediambientals que imperen a tot el continent.

El resultat és un cotxe de 4,51 metres de llarg i 1,86 d’amplada que arriba trencant completament amb el seu predecessor, tant estètica com tecnològica. Pel que fa al seu disseny, la marca torna a apostar pel concepte ‘oposats units’ vist ja en l’elèctric EV6. El frontal és molt cridaner gràcies a la seva enorme graella, i els seus grups òptics en forma de C inauguren una nova signatura lumínica. Al seu perfil algunes línies marcades contrasten amb la fluïdesa general i aporten esportivitat i elegància. La part posterior destaca també pels seus nous grups òptics, units per una franja il·luminada que serveix també com a culminació de la caiguda del vidre posterior.

Per a l’interior Kia torna a recórrer a la seva investigació i assegura que la distància entre eixos de 2,68 metres ofereix l’espai òptim. Un cop a dins, la principal novetat són les dues pantalles horitzontals de 12,3 polzades per al quadre d’instruments digital i el sistema d’infoentreteniment, que disposa de serveis connectats i d’aplicació mòbil per gestionar algunes funcions remotament. Per la seva banda, el maleter ofereix 591 litres de capacitat, 1.780 litres en cas d’abatre la banqueta del darrere.

Mecànica I dinamisme

El nou Sportage es vendrà amb opcions híbrides convencionals, microhíbrides (MHEV) i híbrides endollables, la gran majoria a partir del motor de benzina 1.6 T-GDI de la marca. En aquest sentit, la versió híbrida endollable lliurarà 265 CV a partir del motor de gasolina i un propulsor elèctric de 91 CV de potència, que s’alimentarà d’una bateria de 13,8 kWh de capacitat. La versió híbrida convencional combinarà el mateix bloc de gasolina amb un motor elèctric de 60 CV de potència i una petita bateria d’1,49 kWh, aconseguint els 230 CV.

Les versions MHEV podran ser de benzina (amb un mateix motor T-GDI i dues opcions de potència, 150 i 180 CV), o dièsel, amb un propulsor d’1.6 litres i 115 o 136 CV. La variant híbrida i l’híbrida endollable s’associaran totes dues a una caixa de canvis automàtica de sis velocitats, mentre que les opcions MHEV optaran de sèrie per una transmissió manual de sis relacions amb una automàtica de set com a opció. Excepte en l’híbrid endollable, que sempre disposarà de tracció total, les altres versions podran ser de tracció davantera o total.

Dinàmicament Kia promet un confort superior al del seu predecessor gràcies a la nova suspensió ECS, controlada electrònicament per ajustar-se automàticament a partir del moviment de la carrosseria, mitigar el balanceig i, alhora, mantenir un elevat grau de confort . Per primera vegada al model s’inclouen modes de conducció per ajustar la resposta del motor, transmissió i xassís a les condicions de la superfície.

Quant a la seguretat activa, el nou Kia Sportage ofereix totes les funcions de seguretat integrades al sistema DriveWise, com ara l’assistència de conducció en autopista, el control de creuer intel·ligent basat en la navegació, l’assistència per evitar col·lisions o la trucada de emergència, entre d’altres.

El Kia Sportage està disponible a Espanya des de 29.875 euros, 23.500 euros amb descomptes i en una forquilla de preus que arriba als 50.125 euros de la versió microhíbrida gasolina amb 180 CV de potència, l’acabat GT-line, canvi automàtic i tracció total.