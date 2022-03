Recentment hem tingut l’ocasió de mantenir una trobada amb Roland Schell, president de Mercedes-Benz Espanya, on vam poder prendre nota d’unes quantes declaracions interessants relatives al futur de la marca, al mercat, a l’electrificació i a la mobilitat en general.

Les noves pautes marcades des de Brussel·les pel que fa a mobilitat, electrificació i ecologia han suposat per a les marques d’automòbils un dels reptes més grans de la seva història recent, obligant-les en un temps rècord a implementar un canvi estructural del seu model de negoci. Roland Schell va tractar tots aquells punts candents que protagonitzen el sector de l’automòbil.

Schell va començar amb força la seva intervenció, reforçant la idea que Mercedes-Benz fa un gir total cap a l’electrificació i confirmant que l’any 2025 el 50% de la gamma de la marca alemanya serà purament elèctrica, arribant al 2030 amb el 100%. Pràcticament tots els nous llançaments seran elèctrics, o com a mínim electrificats. Exemple d’això és el prototip del nou Classe G, és clar, elèctric.

Va destacar també l’homologació a Alemanya del seu sistema de conducció autònoma de Nivell 3 Drive Pilot, encara que totes les proves s’estan realitzant a la costa oest dels EUA i queda lluny la seva aplicació al nostre continent per la normativa europea, molt més restrictiva.

La marca alemanya comença a abandonar la idea de lideratge entre les marques prèmium sobre la base del volum de vendes. Segons va dir Roland Schell, «tenim la clara intenció de liderar el canvi cap a l’electrificació i la tecnologia subjacent a aquesta transformació, sobretot pel que fa al desenvolupament de programari, necessari tant pel propi vehicle com pel nou ecosistema de serveis i solucions digitals cada cop més demandades pels clients. L’objectiu és clar: liderar el segment del luxe oferint serveis i productes extraordinaris, sostenibles, d’una gran qualitat i una gran càrrega tecnològica».

Crisi dels semiconductors

A nivell mundial Mercedes-Benz ha venut 2,4 milions de vehicles (dels quals 2,1 són automòbils i 300.000 són furgonetes), molt menys que l’any 2019, quan va vendre gairebé 3 milions de cotxes. A Espanya es van vendre només 36.107 unitats, representant tan sols un 1,5% de les vendes totals de la marca de l’estrella.

Darrere d’aquesta caiguda s’hi troba la manca de subministrament de semiconductors, provocada per la pandèmia mundial de la covid. En paraules de Schell: «Que el 70% dels semiconductors provingui d’Àsia representa un veritable problema per a la indústria del nostre continent i requereix un esforç europeu comú per revertir-lo».

Però s’afegeix un problema afegit a aquesta disrupció de la cadena de subministrament: la pràcticament nul·la planificació que es té sobre quan estaran disponibles. Això obliga a modificacions gairebé setmanals dels processos productius, amb la conseqüència directa d’uns retards a l’entrega de molts mesos per a qualsevol vehicle, que en el millor dels casos arriba fins als cinc mesos.

La marca està intentant pal·liar aquest veritable problema oferint als clients solucions de mobilitat. Però no tot han de ser males notícies, ens va anticipar: «l’últim trimestre de l’any ja començarà a notar-se un flux més constant de subministraments que farà que anem recuperant la normalitat tan desitjada».

Ronald Schell ens va confessar que «a data d’avui Mercedes-Benz España ja té venuda el 50% de la producció que té assignada per al 2022». A priori pot semblar una gran notícia, però realment no ho és. Com que és una crisi d’oferta i no de demanda com sol ser habitual, l’empresa prioritzarà la fabricació i, per tant, el subministrament de semiconductors, d’aquells vehicles que aportin un marge més gran, és a dir, tots aquells de gamma alta. Als països del sud d’Europa el mix de vendes és més variat que als països del nord, on prevalen els automòbils de gamma alta. En conseqüència, el nostre país es veu penalitzat pel que fa al repartiment de la producció. És una realitat. Tot i així estimen tenir un creixement del 10%.

Mobilitat elèctrica

En qüestió de mobilitat elèctrica han fet bé els deures. Mercedes-Benz és líder a Espanya en la venda d’híbrids endollables amb 6.096 unitats, fet que representa un increment del 33% respecte l’any anterior. Tot i així, si ho comparem amb l’increment mundial de la marca en sortim penalitzats, ja que aquest ha estat d’un 69%. Passa el mateix amb els elèctrics purs, ja que al nostre país s’han venut 871 vehicles BEV constituint un augment del 77%, però a nivell mundial el creixement de la marca se situa en un 154%.

Com podem veure, Espanya no va al mateix ritme pel que fa a electrificació que la resta d’Europa. Roland Schell té clar on és el problema: «Les autoritats polítiques no s’han implicat prou a promoure la instal·lació de punts de recàrrega públics; la xarxa de recàrrega existent actualment és molt deficient al nostre país».

Les marques d’automòbils s’han posat les piles, en aquest cas les bateries, «però no s’ha vist correspost l’esforç amb una veritable implicació dels responsables polítics». Si l’esforç no es realitza alhora per part de tots els actors implicats es produeix un coll d’ampolla que escanya el procés de desenvolupament. Els nostres polítics haurien de prendre nota, i més quan ho diu el màxim representant d’una marca amb una planta de producció a Espanya que implica més de 9.000 llocs de treball directes.

L’opinió de Roland Schell sobre la mobilitat ecològica és clara: «els enginyers de Mercedes-Benz estan investigant i desenvolupant altres vies de mobilitat sostenible, com ara un combustible sintètic que no produeix C02. Seria una solució ecològica excel·lent que, utilitzada en vehicles híbrids, solucionaria el problema de l’autonomia. L’ideal seria la convivència de diverses tecnologies adaptades a cada necessitat».

No oblidem que la producció de bateries depèn de l’extracció d’uns minerals que malauradament són finits, cosa que en un futur farà que seguim estant limitats. Imaginem 120 milions de cotxes a Europa, tots ells amb bateries amb una durada limitada a vuit o deu anys.

Tot i així, la política europea ha decidit apostar clarament per la mobilitat elèctrica basada en les bateries. Cal tenir en compte que el mercat europeu representa per a Mercedes-Benz un 30% de la producció total, i precisament per aquest motiu s’entén que busquen altres vies de desenvolupament que puguin arribar a ser més eficients i sostenibles a llarg termini.