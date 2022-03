Quan DS va presentar el DS 9 va quedar clar que l’electricitat seria una de les variables més importants en el desenvolupament de la gamma. Una aposta que pivota, principalment, sobre la tecnologia híbrida endollable E-Tense i que ara s’ha ampliat amb l’arribada de dues noves propostes. Es tracta dels nous DS 9 E-Tense 360 4x4 i 250. Dues visions de com combinar la combustió i l’electricitat, encara que sempre sota un prisma d’elegància, confort i tecnologia.

Caràcter DS Performance

En el cas del DS 9 E-Tense 360​4x4, DS ha volgut anar més enllà del seu enfocament luxós i distintiu. Per això ha comptat amb la col·laboració de l’equip DS de la Fórmula E per crear el que podríem anomenar el «cosí germà» del Peugeot 508 Engineered Sport. El nou vaixell insígnia de la sèrie DS 9 comparteix amb aquest model el seu grup propulsor, format per un motor 1.6 de gasolina i dos elèctrics més amb els quals assoleix els 360 CV de potència total.

Un conjunt amb què aquest DS 9 registra una velocitat màxima limitada electrònicament de 250 km/h i accelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segons. Equipat amb una bateria d’11,9 kWh, la marca anuncia una autonomia 100% elèctrica de 47 km, que pugen fins a 52 en recorreguts purament urbans. A més, pot assolir fins a 140 km/h només amb energia elèctrica.

La part cicle del DS 9 E-Tense 360​4x4 destaca per recórrer a un sistema de tracció total intel·ligent, unes vies més amples, amortidors, molles i barra estabilitzadora amb un calibratge específic i uns frens sobredimensionats amb pastilles DS Performance. El DS 9 E-Tense 360 4x4 ja està disponible al mercat en els acabats Performance Line+ (67.700 euros) i Rivoli+ (69.600 euros).

En el cas de l’E-Tense 250 s’han introduït millores, com per exemple una bateria de 15,6 kWh que augmenta la seva autonomia en mode «zero emissions» fins als 61 km (70 km en cicle urbà). Aquest model està equipat amb un motor PureTech de 4 cilindres i 200 CV de potència i una segona unitat elèctrica de 80 kW, i ofereix unes prestacions notables amb una velocitat limitada a 240 km/h (135 km/h només amb energia elèctrica) i una acceleració de 0 a 100 km/h en 8,1 segons. Els preus del DS 9 E-Tense 250 parteixen des dels 58.400 euros per a la versió Performance Line+, i de 60.300 euros per a la superior Rivoli+.

Confort i tecnologia

Els nous models de la gamma E-Tense són un clar exemple de com la tecnologia ha aconseguit millorar l’automòbil en tots els sentits. En el cas del 360 4x4 s’estrena una aplicació anomenada DS Energy Coach desenvolupada per DS Performance que té com a objectiu ajudar els conductors a maximitzar la regeneració d’energia durant la desacceleració, mostrant els resultats de manera instantània a la pantalla central. També s’incorpora de sèrie el sistema DS Active Scan Suspension, que escaneja la calçada amb un ampli desplegament de càmeres per prioritzar el dinamisme o el confort. I tot això acompanyat per materials de primera qualitat, amb un interior presidit per teixits de Napa i Alcantara i a on es cuida fins al més mínim detall.