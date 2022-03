Màxima POLIVALÈNCIA

Per la seva polivalència i facilitat d’ús, accessibilitat, capacitat de càrrega i imatge, la categoria dels GT s’ha consolidat com a gran protagonista del mercat dels escúters de 125 cc.

Un punt de referència per a molts usuaris que necessiten una eina de transport diari en què la comoditat i els detalls pràctics marquen la diferència. Kymco ha desenvolupat sota aquestes premisses l’X-Town CT 125, un nou component de la seva extensa gamma del segment del vuitè de litre.

Amb un preu de venda al públic de 3.999 euros i un nivell d’equipament considerable, l’X-Town CT se situa al competit segment dels 125 cc de gamma mitjana.

I per diferenciar-se de la resta ha optat per reforçar la practicitat en la seva utilització quotidiana gràcies a un clar i espaiós terra pla que té com a principals avantatges una major facilitat per pujar al seient, un afegit confort en la conducció i més espai de càrrega.

Elegància esportiva

Les diferents generacions d’escúters GT de Kymco sempre han estat caracteritzades per un tractament estètic molt encertat. Una combinació d’esportivitat i elegància que a l’X-Town CT 125 es pot veure en detalls com per exemple el seu sistema d’il·luminació full LED, presidit per una doble òptica davantera amb quatre fars. També és fàcilment perceptible en altres aspectes, com ara els intermitents integrats a la carrosseria, el parabrises o les agressives línies del seu carenat.

Amb una distància al terra de només 765 mm, el seient de doble altura amb amplis agafadors laterals contribueix a reforçar la comoditat del X-Town. També formen part de l’equipament d’aquesta nova moto altres elements, com ara els estreps semiautomàtics abatibles per al passatger o un cofre de càrrega situat sota el seient que ofereix espai suficient per guardar un casc integral i altres objectes.

A més, la nova Kymco X-Town CT 125 equipa una connexió USB i un segon punt de càrrega situat al frontal de la columna de direcció, en la qual se situa la tapa del tap del combustible d’obertura automàtica amb corretja de subjecció i un pràctic el ganxo retràctil per carregar bosses en un terra completament pla.

A la part cicle s’ha apostat per aconseguir la màxima agilitat de marxa amb una llanta davantera de 13” de notable eficàcia urbana que aporta seguretat, un ajustat radi de gir i estabilitat. Els frens són de disc en tots dos eixos i disposen del sistema de frenada combinada CBS.

El Kymco X-Town CT 125 ja està disponible a la xarxa oficial de concessionaris de la marca en els acabats de color blau setinat, negre brillant i grafit.