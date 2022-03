Més TECNOLÒGIC i EQUIPAT

Vint-i-cinc anys, cinc generacions i més de 4,5 milions d’unitats venudes a tot el món. Aquestes són les xifres més destacables de la targeta de visita del Subaru Forester. El model més important de la marca japonesa (però no el seu vaixell insígnia, ja que aquest lloc l’ocupa l’Outback) presenta ara un catàleg 2022 renovat que inclou millores estètiques, tecnològiques i d’equipament que consoliden la seva proposta dins del mercat SUV.

La plataforma global de Subaru SGP serveix de base per a un model que ha crescut lleugerament en longitud (+15 mm) respecte al seu predecessor. Un vehicle del qual també es diferencia de manera clara gràcies a una nova imatge, caracteritzada per una enfosquida graella frontal de majors dimensions i que a més ara es troba envoltada per uns fars més petits i estilitzats. A més, també disposa d’un protector inferior més gros i unes noves motllures per als llums antiboira.

L’oferta de llantes de 17 i 18 polzades també ha estat actualitzada amb nous dissenys, de la mateixa manera que la paleta de colors amb la incorporació dels ja coneguts «Metallic» Autumn Green i Brilliant Bronze, a més del nou to verd enfosquit Cascade Green Silica que il·lustra aquest article.

Reforços dinàmics

En matèria dinàmica el Forester ha rebut millores de tota mena. En primer lloc, s’ha recalibrat el tarat de la suspensió per augmemntar el confort i agilitat, alhora que s’ha optimitzat l’agilitat de la direcció. Per als aficionats a l’off-road, s’ha incrementat l’angle d’atac fins a 21,4° (+1,3°), mentre que els de sortida i ventral es mantenen en 21° i 25,8°, respectivament. L’altura lliure al terra és de 220 mm i la capacitat de remolc s’estableix en 1.870 kg. D’altra banda, la nova generació del sistema d’ajudes a la conducció EyeSight disposa ara de nou funcions, sis de les quals han estat millorades i tres que són novetat absoluta en aquest model, com és el cas dels controls de direcció en cas d’emergència. També estrena l’assistent de permanència al carril amb funció de seguiment del vehicle davanter i el de permanència al carril d’emergència.

El Forester empra un motor híbrid e-Boxer de 150 CV capaç de circular en mode elèctric a baixa velocitat i que s’associa a un canvi automàtic i a la tracció total intel·ligent amb l’avançat sistema X-Mode.

La gamma Subaru Forester ja és a la venda a la xarxa oficial de la marca a Espanya amb tres nivells d’acabat: Sport Plus (35.400 euros), Executive (37.900 euros) i Executive Plus (39.900 euros).