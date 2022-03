Nova IMATGE de MARCA

Opel i Astra son dues paraules que van unides de la mà a la història de l’automòbil. Fa trenta anys aquest popular compacte prenia el relleu d’un altre model icònic de la marca, el Kadett, que també ha aportat el seu granet de sorra a l’hora de dissenyar aquesta nova generació de l’Astra. Un model que fa el salt a l’electrificació i que suposa una reinterpretació de la nova filosofia de disseny de la marca.

Exteriorment el nou Astra fa va un pas més enllà del que en el seu dia Opel va anomenar Vizor, el nou llenguatge estètic del fabricant alemany. El frontal presenta una graella prominent amb dues obertures a banda i banda que allotgen els fars antiboira. També té una mida considerable el capó, amb una nervadura central que impressiona quan la veiem des de la posició del conductor. Lateralment destaca el pilar C, que a més recorda estèticament al del mític Kadett C. Finalment, a la part posterior es mantenen uns fars LED que no s’uneixen al centre, deixant aquest espai lliure per al logotip de la marca. Just a sota hi trobem el nom d’Astra, amb unes lletres ben destacades per tal d’identificar el model des de la distància.

Pel que fa a mides, el nou Opel Astra creix fins als 4,37 m de longitud, 1,86 m d’amplada i 1,47 m d’altura, amb una batalla 1,3 cm més àmplia i que ara se situa en uns destacables 2,67 m.

Un habitacle digitalitzat

Al seu interior destaquen dues pantalles de deu polzades. La primera, situada just darrere del volant, registra totes les dades de la conducció, mentre que la segona es troba ubicada al centre de la consola i acull tot el sistema d’infoentreteniment del vehicle. Tot plegat amb un volant multifunció de tres radis que ens permet accedir a tota la instrumentació que podem necessitar en qualsevol moment de la conducció.

L’Opel Astra escapa dels botons tàctils i aposta pels físics justos i necessaris. Incorpora els sistemes Android Auto i Apple Car Play sense fils.

Un altre aspecte destacable de l’interior són els seients. El del conductor s’adapta a la perfecció al cos, amb la peculiaritat que el reposacaps té la posició correcta perquè compleixi la seva funció, sense molestar gens. Són seients amb certificat AGR, que compleixen l’objectiu d’evitar mals d’esquena, fatiga, tensions musculars i, fins i tot, mals de cap.

Quant a la capacitat d’emmagatzematge, el nou Opel Astra ens ofereix un maleter que va des dels 422 fins als 1.339 litres, mentre que la versió híbrida endollable redueix aquestes xifres a 352 i 1.269 litres. Una altra dada important és la capacitat d’emmagatzematge al interior del vehicle, que disposa d’espais que en total sumen 30 litres.

Opel manté l’aposta pels propulsors de benzina i dièsel de tres i quatre cilindres. El 1.2 turbo gasolina ofereix potències de 110 i 130 CV; mentre que el turbo dièsel és un 1.5 litres de 130 CV. Els models equipen caixes manuals de cinc velocitats, tot i que opcionalment poden disposar d’una transmissió automàtica de convertidor de parell.

Aquesta nova generació de l’Opel Astra es pot escollir amb versions híbrides endollables des del moment del seu llançament. Es poden equipar dues motoritzacions, la primera de 150 CV i la segona de 180 CV. Això sí, el motor elèctric és de 110 CV en tots dos casos, de manera que en conjunt les potències son de 180 i 224 CV i l’autonomia en mode elèctric de 60 quilòmetres. De cara al proper any 2023 està prevista l’arribada d’una motorització 100 % elèctrica.

Finalment, cal destacar que el nou Opel Astra està disponible amb quatre nivells d’acabat: Edition, Elegance, GS-Line i Ultimate. Els preus arrenquen en 23.591 euros per a les versions tèrmiques, mentre que les híbrides endollables ho fan en 32.100 euros.