Electrificació COMERCIAL

Els vehicles comercials han estat, des de sempre, un dels pilars de l’estratègia comercial d’Opel. Ara, la marca alemanya fa un pas més en la seva estratègia de transició energètica electrificant tota la seva gamma de vehicles comercials.

En aquesta gamma podem trobar els vehicles comercials (centrats en els professionals i que juguen un paper decisiu en activitats com la distribució i la logística a les grans ciutats) i els vehicles polivalents, pensats per a un ús familiar i centrats en l’oci. El Combo-e, fabricat a Vigo, ofereix una dualitat peculiar. En la seva versió Cargo disposem d’un ampli interior on hi caben fins a dos europalets, podent optar a una versió de fins a 4,4 metres cúbics amb una capacitat de càrrega de fins a 1000 quilos. La versió més polivalent ofereix més variants, amb opcions de cinc o set places i batalles curtes o llargues. També es pot escollir entre una o dues portes laterals corredisses, una versió de 4,4 metres de longitud, una altra més gran de 4,75 metres i un total de 5 o 7 places.

Totes les versions elèctriques generen una potència de 100 kW (136 CV) fet que ens permet disposar d’una autonomia de fins a 280 km. Pel que fa a les opcions de càrrega, equipen de sèrie un carregador monofàsic de 7,4 kW i un opcional trifàsic d’11 kW.

Una altra de les opcions de modularitat de la gamma de comercials d’Opel és el Zafira-e Life, un vehicle que s’adapta a la perfecció a les necessitats de les persones. Igual que a les seves companyes tèrmiques ofereix dues longituds, una de 4,95 metres de llarg i una altra de 5,30, amb la peculiaritat de tenir 1,90 metres d’altura, fet que ens facilita accedir als pàrquings.

L’Opel Zafira-e Life equipa dues bateries i un motor de 136 CV. La més gran és de 75 kWh i ens permet una autonomia de 330 km, mentre que la petita és de 50 kWh i permet recórrer 230 km.

Si marxem al segment dels furgons mitjans l’Opel Vivaro-e s’ofereix com la millor alternativa. S’adapta a totes les necessitats, amb un furgó panellat de càrrega, un xassís cabina i un combi per al transport de persones. Per a aconseguir-ho d’ofereix amb tres longituds de carrosseria: 4,60, 4,95 i 5,30 metres, mantenint la mateixa altura d’1.90 metres. Pel que fa a les prestacions, ofereix 136 CV de potència amb una velocitat màxima de 130 Km/h i dues capacitats de bateria, de 50 kWh i 230 km WLTP i de 75 kWh i 330 km.

Capacitat màxima

La gamma es tanca amb la Movano-e, que disposa d’un sistema de propulsió elèctrica que ofereix 122 CV i 90 kW, limitant la seva velocitat màxima fins als 110 km/h. Aquesta versió de la Movano ofereix la possibilitat de triar entre dues bateries de 37 o 70 kWh amb una autonomia de 117 i 224 km, respectivament. Està disponible en quatre longituds de carrosseria i tres altures de sostre, amb un pes màxim autoritzat de fins a 4,5 tones i 17 metres cúbics de volum de càrrega. Es pot optar entre desenes de variants de carrosseria i conversions diferents. Segons la versió, es poden transportar fins a 5 europalets.

Pel que fa a preus, Opel ofereix un sistema de pagament per quota amb xifres que oscil·len entre els 200 i els 486 euros en funció del model escollit i el seu equipament.