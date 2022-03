Els cotxes de luxe són l'objecte de desig de molts conductors. No obstant això, no desperten tant interès entre els lladres. Per a ells, la prioritat són els supervendes veterans. Així ho demostren les dades recollides en l'informe Els robatoris en automòbils espanyols el 2022, publicat per Unespa, amb dades proporcionades per Centre Saragossa i Tirea. L'any passat, aquest estudi detallava que els cinc models cotxes més robats a Espanya eren el Seat Ibiza, el Seat León, el Volkswagen Golf, el Ford Focus i el BMW Sèrie 3.

Enguany, els anteriors vehicles tornen a encapçalar les llistes dels vehicles més robats a Espanya. Tots ells sumen el 18% dels robatoris de cotxes a l'Estat. I els cinc tenen una similitud; es tracta dels vehicles veterans més venuts de l'última dècada. En altres paraules, els lladres són amants dels vehicles que es poden veure pels carrers i carreteres de país de forma quotidiana. L'asseguradora detalla en la investigació que el factor que condiciona que els lladres escullin un vehicle envers un altre és l'antiguitat. L'informe assenyala que, a l'hora de cometre un robatori, els lladres no es fixen tant en el model del cotxe com en l'any de fabricació. Segons les dades publicades, dos de cada tres cotxe que han patit un robatori a l'Estat solen ser de principis de la dècada dels 2000 i tenen més de 10 anys. És a dir, els que més criden l'atenció als lladres són aquells més propensos a necessitar un recanvi. Segons la tipologia, els cotxes urbans i les furgonetes són els vehicles que generen més interès entre els delinqüents. Els més robats són el Ligier-JS, les furgonetes FIAT-Fiorino i Fiat-Doblo Cargo i els compactes Abarath 500 i Seat Arosa. On es produeixen més robatoris? Catalunya és una de les quatre comunitats autònomes on es produeixen més robatoris de vehicles. Al capdavant es troba Andalusia, Castella-La Manxa i Madrid. Si parlem de ciutats, Sevilla encapçala el rànquing de municipis on és més probable que et robin el cotxe. La segueixen de ben a prop les poblacions de Parla, Ciutat Real, Melilla i Dos Hermanas, on els robatoris es dupliquen respecte a la mitjana nacional.