Una invitació a VIATJAR

El nou C5 X suposa la tornada de Citroën al segment D i un nou vaixell insígnia que convida a viatjar per les seves prestacions, amplitud, confort i equipament. És, sens dubte, una aposta diferent que podríem qualificar com a vehicle amb carrosería híbrida que reuneix l’elegància d’una berlina, el dinamisme d’un break i la posició elevada d’un SUV.

Fabricat a la Xina -on ja va ser presentat a finals del 2021-, està basat en la plataforma EMP2 allargada del Grup Stellantis. La longitud arriba als 4,8 metres de llarg, amb una batalla de 2,78 metres que donen una gran sensació d’amplitud tant al volant com assegut a les places del darrere. També resulta imponent el seu maleter, que ens permet carregar objectes amb una capacitat de fins a 545 litres a les versions de combustió i de 485 litres en el model híbrid endollable. A més, Citroën permet equipar el C5 X amb la pràctica porta del maleter d’accionament elèctric.

La gamma s’estructura al voltant de tres mecàniques, totes elles de gasolina i turboalimentades. Dues són d’elles són PureTech amb 130 i 180 CV, mentre que la versió superior està representada per l’híbrid endollable ë-Hybrid 225 amb 225 CV. Tots ells estan associats a la transmissió automàtica EAT8 de vuit velocitats i a la tracció davantera.

Disseny i confort

En el pla estètic, és obvi que el C5 X reclama la nostra atenció. La seva silueta és una mena de fusió d’estils amb trets molt significatius. Crida l’atenció un frontal molt característic a la marca i, sobretot, l’especial robustesa de la part posterior. Particularment m’agrada tant el disseny de les llantes de 19 polzades que realcen el lateral com el tercer volum, molt ample, robust i dinàmic. Sens dubte, una de les parts que més van captar la meva atenció i, salvant les distàncies, que he de confessar que em recorda a la del Porsche Panamera.

Els amortidors Progressive Hydraulic Cushions, juntament amb el control electrònic de la suspensió, són un altre dels punts forts del cotxe. Cada amortidor treballa de forma independent i en temps real per ‘llegir’ el terreny i respondre a les oscil·lacions de la carrosseria, els moviments longitudinals provocats per les acceleracions i així com les maniobres de la direcció sol·licitades pel conductor. El resultat és l’esperat en un model de Citroën, oferint un confort de rodament a l’altura dels millors.

D’altra banda hi trobem el confort, que és un altre dels punts forts de la marca. Quan fas una ullada a l’interior del vehicle el trobes immens, però en el moment en què hi entres notes que aquesta amplitud va de la mà del confort i d’una elevadíssima sensació de comoditat en qualsevol circumstància i independentment del tipus de carretera.

Fins al mínim detall

Citroën ha s’ha centrat especialment en els detalls, destacant el Head-up Display en color i tecnologia 3D que projecta una imatge similar a la d’una pantalla de 21”. Un altre punt a favor és la nova tecnologia del sistema d’infoentreteniment estrenada en aquest model. Les pantalles poden tenir una mida de 10,25 o 12,3 polzades i tenen un funcionament molt intuïtiu.

El C5 X, que estarà disponible als concessionaris a finals d’abril o principis de maig, s’ofereix amb tres acabats: Feel Pack, Shine i Shine Pack. Els preus són força atractius si tenim en compte la mida del cotxe i tot el que ofereix, ja que per 30.900 euros podrem accedir al model de 130 CV automàtic amb un equipament raonable. Amb l’acabat Shine, aquest mateix model surt per 32.600 euros. Pel que fa a l’híbrid endollable, al màxim d’equipament i acollint-nos a les ajudes del Pla Moves III té un preu lleugerament superior als 40.000 euros