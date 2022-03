La presència dels radars de trànsit a les carreteres, malgrat els advertiments, no evita que molts conductors es confiïn i mantinguin el vehicle per sobre del límit de velocitat establert. Tot i això, hi ha un marge d'error entre la velocitat que marca el velocímetre del cotxe i el que percep el senyal dels radars. Això provoca que els radars es programin per evitar penalitzacions que es puguin reclamar posteriorment.

Els també anomenats cinemòmetres, siguin fixos, mòbils o de tram, i que mesuren la velocitat a la qual circulen els vehicles tenen una cosa en comú: el marge d'error. No és un defecte del dispositiu, al contrari: si estan correctament homologats, aquesta tolerància s'inclou en la mateixa verificació de l'aparell.

Infracció

La llei estableix que cal aplicar un marge d'error per assegurar que quan el radar entra en acció ho fa perquè s'ha superat la velocitat màxima establerta per a aquesta via. El cinemòmetre, per tant, no registrarà la infracció quan sobrepassis el límit en un quilòmetre, per exemple. Però, com podem saber quan saltarà?

La Direcció General de Trànsit ja va revelar l'any 2016 en un tuit quin era aquest marge, que se situa en 7 km per sobre la velocitat límit autoritzada. És a dir, que si la velocitat màxima marcada són 100 quilòmetres per hora (km/h), el radar salta als 108 km/h. Aplicat a les altres vies, resulta que si el límit són 50 km/h, salta als 58 km/h; als 60 km/h salta als 68 km/h, i així successivament. A partir d'aquests registres és quan el sistema sancionador es posa en marxa i es processa la multa al conductor del vehicle i la possible retirada de punts del permís de conduir.

Però a partir dels 110 km/h el criteri canvia i deixa d'aplicar-se la regla del set, i passa a sumar-se el 7%. Així, el límit sancionable per sobre dels 110 km/h està en els 117,7 km/h. I per a la màxima velocitat permesa en les autopistes i autovies espanyoles cal sobrepassar els 128,4 km/h.

La norma està vigent des del 2014, quan va entrar en vigor la modificació del codi de circulació, que abans donava un marge de fins a 10 km/h. La DGT incideix especialment a sancionar l'excés de velocitat per aconseguir rebaixar l'alta sinistralitat en les carreteres espanyoles.

Velocitats

L'existència de dues versions per a una mateixa regla es deu al fet que les velocitats que se situen per sota de 100 km/h són difícils de percebre pels radars mòbils. A més, el 7 no és un número triat a l'atzar: els errors màxims que es permeten en els cinemòmetres oscil·len entre el 3% dels més nous i el 7% dels més antics.

Atesa la legislació vigent, els marges d'error no són els mateixos per a tots els tipus de radars amb els quals la DGT treballa.