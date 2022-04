Llançament eLÈCTRIC

La marca xinesa de cotxes elèctrics Aiways ha arribat a Espanya i Portugal de la mà del Grup Astara (anteriorment Bergé Auto, un dels distribuïdors més importants). I ho ha fet amb un model, l’Aiways U5, ple de possibilitats i que materialitza una proposta de nivell si parlem de la seva relació preu-prestacions.

L’ Aiways U5 arribarà als concessionaris el proper mes de maig, però la novetat més important és que s’acaba de presentar l’U6ion, un concept car del que serà el proper model d’Aiways. Es tracta d’un crossover coupé derivat de l’U5 que arribarà al mercat a finals d’any.

La presentació de l’U6ion estava prevista per al saló de Ginebra de 2020, però la pandèmia va fer que no veiés la llum. La marca xinesa, la seu europea de la qual és a Munic, ha emprès una gira amb el U6ion que ha començat a Anvers (Bèlgica) i té previst visitar vuit països europeus en els propers mesos.

A Espanya l’Aiways U6ion es podrà veure al Saló de l’Automòbil de Madrid, que obrirà les portes a IFEMA del 27 de maig al 5 de juny.

U6ion

Aquest tot camí de 4,80 metres, 1,88 metres d’amplada i 1,64 metres d’altura destaca per una distància entre eixos de 2,80 metres que ofereix una gran amplitud per als passatgers del darrere. Presenta un frontal completament tancat i uns fars LED finíssims ubicats als extrems. La refrigeració s’ha limitat a la part inferior del para-xocs i a unes entrades d’aire allotjades verticalment sota els fars que s’obren i es tanquen automàticament. A més, uns flaps desvien l’aire cap als laterals per reduir la resistència.

El nou model aposta per un estil cupè més esportiu mitjançant una línia de sostre molt corbada que es contraposa a l’estil més familiar de l’U5. Tot plegat té la seva funció, ja que el coeficient aerodinàmic és de només 0,26x. La part posterior acaba amb un espòiler que no només confereix un toc més agressiu sinó que augmenta la càrrega aerodinàmica a alta velocitat.

El seu interior interior, inspirat en el món aeronàutic, està orientat cap a la digitalització, amb la majoria dels controls integrats a la pantalla tàctil HD de 14,6 polzades. El volant té la part superior oberta i la secció inferior aplanada, mentre que la instrumentació fa servir una pantalla de 8,2 polzades. El maleter ofereix 432 litres de capacitat, o 1.555 litres amb els seients abatuts.

Aiways destaca també l’equipament de sèrie del seu nou crossover elèctric, que disposa de sistema de navegació, quadre d’instruments digital o sistemes de seguretat activa com ara el control de creuer adaptatiu, l’assistent de manteniment de carril, l’alerta de trànsit creuat o la frenada automàtica d’emergència.

Fins a 410 km d’autonomIa

Mecànicament la marca no ha donat molta informació, però equipa el mateix el motor elèctric que l’U5, la potència del qual és de 204 CV. Pel que fa a la bateria, podrà ser de 63 o 74 kWh de capacitat. La potència, que s’envia a l’eix davanter, permet a l’U6ion accelerar de 0 a 100 km/h en menys de 7 segons i assolir una velocitat màxima de 160 km/h.

La seva autonomia, homologada sota l’estàndard WLTP, oscil·la entre els 400 i els 410 km segons l’acabat elegit, i n’hi haurà dos de disponibles. La bateria es podrà recarregar del 20 al 80% en 35 minuts si es disposa d’un endoll de 90 kW de potència, xifra que augmenta fins a les 10 hores en un carregador domèstic de paret de 6,6 kW.

Pel que fa al preu que tindrà l’U6ion a Espanya, des de la pròpia marca ens han assegurat que rondarà els 43.000 euros sense els descomptes del Pla Moves III, fet que suposa uns 2.000 euros més que el que Aiways demana actualment per l’U5.

Els plans del fabricant xinès passen per llançar un nou model elèctric a Europa cada any, amb la particularitat que tots els models es vendran per internet i recolzant-se en una xarxa d’agents.