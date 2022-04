Quan tocar passar la ITV del nostre vehicle, ho deixem en mans dels mecànics especialitzats del centre que hem escollit. Movem el volant, posem els intermitents, accelerem per calcular les emissions de CO2... però coneixem els components clau del nostre cotxe i sabem què passa sota el capó?

A més de tenir per la mà la documentació que hem de portar per passar la ITV, no està de més conèixer el vocabulari tècnic del sector automobilístic. Per això, us revelem 15 elements clau de l’argot automobilístic.

A més, aquests conceptes claus us serviran per entendre possibles avaries, per mirar de tu a tu el mecànic del taller i conèixer els conceptes de les factures que hem de pagar.

SAR

Es refereix al sistema antibloqueig de les rodes, és a dir, és el sistema que assumeix el control dels frens quan detecta que els pneumàtics es poden bloquejar i derrapar. En cas de frenada brusca, el SAR actua i fa variar ràpidament la força de la frenada per ajudar a controlar la direcció.

ACC

És un sistema automatitzat de regulació de la velocitat del vehicle que pot identificar el trànsit que el precedeix i, en conseqüència, modificar la velocitat del vehicle. També es pot anomenar «control de creuer intel·ligent».

AWD (o 4x4)

Tracció a les quatre rodes. Significa que la potència s’envia a totes les rodes del vehicle. Els vehicles amb tracció a les quatre rodes poden ser permanents (la potència s’envia sempre a totes les rodes) o commutables. Això últim significa que la potència es dirigeix principalment a dues rodes, però es pot dirigir a les quatre quan es detecta un lliscament. Alguns fabricants també l’anomenen 4x4, o 4WD.

Filtre antipartícules dièsel (FAP)

Un filtre antipartícules dièsel, atrapa i emmagatzema les partícules que desprenen els gasos d’escapament dièsel. Amb això es pretén reduir les emissions d’aquest tipus de vehicles.

Motor amb arbre de lleves a sobre (DOHC)

El motor amb arbre de lleves a sobre és un disseny de motor modern amb dos arbres de lleves en lloc d’un. Aquests se situen a sobre dels cilindres i, en última instància, fan que el vehicle sigui més potent i eficient que un motor amb només un arbre de lleves.

Pinces de fre

La pinça de fre és la part que estreny el disc quan es trepitja el pedal de fre, amb la qual cosa es frena el gir de les rodes.

Corretja de distribució

La corretja de distribució és una peça de goma que controla la sincronització de certs elements del motor d’un vehicle. Els fabricants solen recomanar el canvi de la corretja de distribució després d’un nombre determinat de quilòmetres. Aquesta peça pot ser molt costosa de reparar si es trenca.

Convertidor catalític

Els convertidors catalítics transformen els gasos nocius (per exemple, el monòxid de carboni o l’òxid de nitrogen) que desprenen els gasos d’escapament en gasos menys nocius o vapor d’aigua.

Xassís

És el nucli estructural o esquelet d’un vehicle que consta d’una carcassa que integra i subjecta la carrosseria.

Control de creuer

També conegut com a control de velocitat, el control de creuer és un sistema que controla automàticament la velocitat d’un vehicle i se sol fer servir a les autopistes. El conductor pot fixar la velocitat que vulgui (amb una sèrie de botons situats sovint al volant).

Corretja del ventilador

La corretja del ventilador utilitza el motor per accionar elements com l’alternador i les bombes d’aigua. La corretja del ventilador tendeix a estirar-se i de vegades fins i tot a caure, per la qual cosa pot ser necessari ajustar-la o substituir-la periòdicament.

Volant d’inèrcia

Es tracta d’un disc metàl·lic que aporta inèrcia al motor i a la transmissió. Gairebé tots els vehicles de motor en tenen un.

Immobilitzador

Un immobilitzador és un dispositiu electrònic de seguretat que està connectat al motor i el sistema d’ignició del vehicle. Quan l’immobilitzador està actiu, no es pot engegar el motor, ni tan sols amb la clau.

Suspensió

Un complicat sistema de ressorts a cada cantonada del vehicle permet que les rodes es moguin independentment del xassís i reaccionin davant els sots i les irregularitats de la carretera.

Banda de rodatge

Els dibuixos de la goma dels pneumàtics dels vehicles. Quan la banda de rodatge es desgasta, els pneumàtics ofereixen menys adherència. Per aquesta raó hi ha l’obligació legal que el dibuix tingui una profunditat d’almenys 1,6 mm en el 75% de l’amplada dels pneumàtics del vehicle.