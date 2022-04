Jeep ja era una gamma electrificada amb les versions 4xE de tots els seus models, tant per als interessats en l’etiqueta ‘zero emissions’ com per als que buscaven una alternativa a la combustió tradicional. No obstant, la companyia del grup Stellantis fa un pas més amb els e-Hybrid, que no només afegeixen una altra opció electrificada als Renegade i Compass, sinó que a més suposen el final de les versions de combustió interna a la marca.

Dit d’una altra manera: fins ara, un cop eliminat el Grand Cherokee de la gamma, el Wrangler només podia ser híbrid endollable, mentre que els Compass i Renegade podien ser de combustió o híbrids endollables. A partir d’ara, però, la microhibridació es postula com l’opció d’accés a la marca i condemna les variants de combustió a morir.

Renegade i compass e-hybrid

De moment, aquesta versió e-Hybrid està únicament concebuda per als Renegade (el SUV compacte de la marca) i el Compass (un tot camí de mida mitjana). La proposta de la companyia per a tots dos cotxes és la mateixa: un nou motor turbo de gasolina 1.5 de 130 CV de potència associat a una caixa de canvis automàtica de doble embragatge i set relacions.

A diferència d’altres microhíbrids, els de Jeep tenen el motor elèctric de 15 CV de potència a la caixa de canvis, permetent una circulació 100% elèctrica en determinades circumstàncies. És per això que, mentre que els MHEV de la majoria de marques prometen una reducció d’emissions del 10%, la marca americana puja la seva aposta fins al 15%.

En aquest sentit el Jeep Renegade e-Hybrid i el Jeep Compass e-Hybrid poden circular en mode elèctric en arrencades -engegant el motor de combustió poc després per satisfer la demanda de potència- i a l’hora de realitzar maniobres d’aparcament o fins i tot en situacions a les quals no calgui la intervenció del motor de combustió, com ara descensos pronunciats o circulació per inèrcia. A més, en situacions de trànsit dens i mentre hi hagi bateria (que es carrega automàticament a les frenades), pot arrencar i parar sense engegar el motor de combustió.

La bateria, de 48 volts i 0,8 kWh de capacitat, se situa al túnel de transmissió sota el terra de l’habitacle i entre els seients davanters, de manera que no perdem capacitat de maleter per allotjar-la. Amb tot, Jeep promet una eficiència i un consum equivalent a un motor dièsel. En una primera presa de contacte circulant pels carrers de Torí i els seus voltants, el consum de tots dos va rondar els 7,5 litres cada 100 quilòmetres.

Versions Upland

Aquesta nova tecnologia s’estrena amb la versió Upland, disponible per a tots dos cotxes. Segons la marca, no serveix de res apostar per l’electrificació si la resta de processos, entre ells l’acoblament i la producció de materials, no es realitza de manera sostenible. Aquesta nova terminació Upland vol aconseguir la màxima sostenibilitat, i ho fa gràcies a l’ús de materials especials com el teixit Seaqual als seients, creat a partir de plàstic recollit del mar Mediterrani.

A més, la gamma Upland arriba amb afegits exclusius, com ara un color especial anomenat Matter Blau en combinació amb el color negre al sostre i noves llantes de 17 polzades per al Renegade i de 18 per al Compass de color negre brillant.

Tots dos incorporen elements en color bronze a la graella i a la placa protectora posterior, un vinil específic al capó i elements distintius com per exemple la inscripció «There is only one Earth» (només hi ha una Terra) tant al capó com a la porta i les estoretes interiors.

El Jeep Renegade eHybrid tindrà un preu a Espanya de 31.100 euros (36.400 euros per a la versió Upland), mentre que el Compass eHybrid partirà de 37.750 euros (43.500 euros per al Compass Upland). Enguany Jeep llançarà també el nou Grand Cherokee, que tornarà amb magnificència amb la versió 4xE com a única opció i que serà l’avantsala del primer Jeep 100% elèctric.