Un SUV amb ADN ALFA ROMEO

Alfa Romeo ens ha volgut mostrar amb el nou Tonale el seu esforç per obrir una nova era. Una etapa que s’estrena amb aquest nou model, el primer vehicle electrificat de la marca italiana. El Tonale manté l’ADN d’Alfa Romeo en esportivitat, disseny i tecnologia, però suposa una gran aposta pel futur.

S’esperava amb expectació l’arribada d’aquest nou cotxe de la marca italiana, que únicament disposava a Espanya dels models Stelvio i Giulia. El Tonale arriba amb versions Mild Hybrid, dièsel i híbrida endollable amb potències de 130 a 275 CV. Sobresurt per ser el primer Alfa Romeo electrificat, però és el punt de partida d’una gran aposta. I és que a partir d’ara n’arribarà un de nou cada any fins al 2026, amb la intenció que el 2027 tota la gamma estigui electrificada. Aquest SUV amb aire de cupè (que vam poder veure i tocar a la seva presentació estàtica) reclama la nostra atenció pel disseny i pels petits detalls, que aconsegueixen que posar-se al seu volant sigui tota una experiència.

Dos nivells d’electrificació

L’oferta mecànica arrenca amb un nou motor de benzina Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) de 130 o 160 CV i que es combina amb el canvi de doble embragatge Alfa Romeo TCT de 7 velocitats i un motor elèctric de 15 kW (20 CV).

Tot i ser un motor Mild Hybrid té capacitat per moure’s en mode completament elèctric en determinades circumstàncies, ja sigui a baixes velocitats com per fer maniobres.

En la versió híbrida endollable amb tracció total Q4 el model ofereix una potència combinada de 275 CV, amb una autonomia en mode elèctric pur de fins a 60 quilòmetres. La gamma de motors es completa amb el nou dièsel 1.6 de 130 CV, combinat amb un canvi automàtic de doble embragatge Alfa Romeo TCT de sis velocitats i tracció davantera.

Adn Alfa Romeo

En el disseny queda palès el seu caràcter esportiu, mantenint l’esperit que preval a tots els Alfa Romeo. La metamorfosi es fa evident amb aquest cotxe, el segon totcamí de la marca italiana que a l’exterior destaca pels fars davanters 3+3 i els grups òptics posteriors amb forma sinusoïdal que envolten completament la part posterior del cotxe. També ressalta la línia GT (que va des de la part posterior fins als fars) i el disseny de les llantes d’aliatge de 19 o 20 polzades.

Al seu interior tot està enfocat cap al conductor, tot i que això no impedeix el confort dels passatgers. Entre els elements més característics d’aquest nou model hi trobem el quadre d’instruments telescòpic i el volant de tres radis, que munta lleves de canvi d’alumini al més pur estil esportiu.

Cal ressenyar que hi haurà una Edizione Speciale des de 39.000 euros. Alfa Romeo ha registrat unes 100 comandes d’aquest model per a la versió de llançament. El Tonale Edizione Speciale estarà disponible en una configuració Hybrid amb un motor 1.5 de 4 cilindres i 130 CV de potència, amb un equipament i tecnologia de primer nivell.