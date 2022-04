Molts conductors es pregunten fins a quina edat és aconsellable conduir, i la veritat és que no hi ha una data determinada perquè cada persona és un món. Sovint té més pes la condició física de cada individu que no pas la data de naixement que posi en el seu DNI. Per tant, a continuació et mostrarem una sèrie de dades i símptomes que cal tenir en compte per saber a quina edat comença a ser perillós posar-se al volant.

Complir anys comporta una sèrie d'efectes generals de l'envelliment que poden ser negatius per a la conducció com:

Rigidesa en músculs i articulacions, la qual cosa pot dificultar girar el cap per controlar els angles morts.

Disminució de reflexos, la qual cosa ens fa reaccionar més lent a l'hora de frenar o girar el volant davant un imprevist.

Dificultats de visió, sobretot quan viatgem de nit o davant els reflexos.

Problemes d'audició que impedeixen sentir el soroll del motor o els avisos d'altres cotxes.

Complicacions per dividir l'atenció entre diverses tasques com, per exemple, mirar el quadre del vehicle o el navegador i estar al mateix temps per la carretera.

Problemes per conduir per zones desconegudes, congestionades o en qualsevol situació que generi estrès.

Major propensió a la fatiga.

Dificultat per llegir ràpidament els cartells i complir amb els senyals.

Problemes a l'hora de conduir en situacions meteorològiques adverses: pluja, boira, etc.

Consells de conducció per a gent gran

L'aparició d'aquests símptomes sol ser progressiva, per la qual cosa no s'ha d'abandonar la conducció amb les primeres deficiències, i menys si són lleus i encara ens permeten viatjar segurs al volant. Però sí que és molt recomanable seguir els consells que ens ofereix Thyssenkrupp Home Solutions per minimitzar al màxim els riscos quan conduïm amb una certa edat:

Evitar conduir en circumstàncies meteorològiques adverses, com la pluja.

No viatjar de nit i evitar vies poc il·luminades.

Programar les sortides i arribades en dies i hores de menor trànsit.

Parar atenció als símptomes de fatiga, fer parades freqüents i dividir els trajectes llargs.

Fugir de conductors amb comportaments perillosos, agressius o que circulin molt a prop del nostre vehicle; desviar-se i parar si és necessari.

No beure gens d'alcohol, ni tan sols una mica, quan es conduirà.

Consultar amb el metge si la medicació que es pren pot dificultar la conducció.

Cuidar la forma física, fer exercici i seguir una dieta saludable tractant de mantenir un pes adequat.

Realitzar exercicis d'entrenament cerebral com sudokus, mots encreuats, jocs d'ordinador, etc. per preservar les habilitats cognitives, d'intel·ligència, velocitat de processament, memòria, resolució de problemes…

Exercitar la coordinació motora amb treballs manuals, construccions…

Sotmetre's a revisions periòdiques de salut generals i oftalmològiques.

Assumir i expressar els temors. Si un no se sent segur per emprendre un viatge, dir-ho, demanar ajuda, buscar alternatives. No preocupar-se pel què diran.

Quan hem de deixar de conduir?

Fins i tot tenint en compte tot l'argumentat amb anterioritat, no es pot fixar una edat màxima per deixar de conduir, ja que hi ha persones que amb 50 anys ja estan en pitjors condicions físiques i mentals que unes altres de 65 o fins i tot de 75 anys. A més, complir anys eleva el nostre sentit de la responsabilitat, per la qual cosa comporta més risc conduir amb 25 que amb 65 anys. Així ho demostra un estudi que diu que els menors de 25 anys tenen una taxa de sinistralitat del 25% (que s'eleva al 29% entre 18 i 21 anys), mentre que entre els conductors de 65 a 75 anys el percentatge d'accidents està en l'11%, percentatge que puja a partir dels 75 anys.

Per tant, com no hi ha una edat exacta recomanable per deixar de conduir, haurem de prendre aquesta decisió d'acord amb els resultats dels reconeixements mèdics que realitzem per renovar el carnet, o tenint en compte els següents signes que ens adverteixen que cal començar a aparcar definitivament el cotxe:

El mateix conductor comença a notar una certa inseguretat.

Té més distraccions i equivocacions en les rutes comunes.

Els desplaçaments coneguts li porten més temps de l'habitual.

Els amics i la família expressen els seus dubtes perquè continuï conduint.

Qui va en el seient del copilot està rígid, espantat, corregeix errors de conducció o expressa clarament el seu temor.

El conductor pateix amb una certa freqüència petits accidents, rascades i xocs.

Altres conductors es queixen.

Creu que hi ha més sobresalts que abans, més gent que actua malament al seu voltant, motoristes, ciclistes i vianants que sorgeixen del no-res.

En moltes ocasions són els mateixos conductors sèniors els que es neguen a admetre tots aquests errors, per la qual cosa la intervenció de familiars i amics per tractar que abandoni la conducció és vital per salvaguardar tant la seva seguretat com la de la resta d'usuaris de la via.

Cotxe modern per a gent gran

En moltes ocasions veiem a gent gran amb cotxes vells, la qual cosa suposa la pitjor combinació possible, ja que l'automòbil no és capaç de suplir ni solucionar les possibles deficiències físiques del conductor o protegir-lo en cas d'impacte, com sí que fan els vehicles més moderns amb les ajudes a la conducció i els sistemes de seguretat. Per això com més gran és la persona que condueix més modern hauria de ser el cotxe.

Al Japó, per exemple, els majors de 75 anys estan obligats a tenir un sistema de frenat intel·ligent i detectors d'obstacles en el seu vehicle si volen que se'ls renovi el permís de conduir.

Comprar un vehicle modern és una inversió en seguretat. Si bé pot ser que a les persones grans els costi al principi fer-se amb els comandaments i la instrumentació digital dels nous vehicles, amb el temps aprendran a fer-los servir, o simplement es limitaran a les accions bàsiques de la conducció, la qual cosa no importa, ja que els cotxes actuals són tan intel·ligents que intervenen per si mateix per salvaguardar la integritat dels seus ocupants sense que aquests hagin de fer res. Fins i tot en cas d'accident avisaran per si mateix als serveis d'emergència per a ser atesos.

Un cotxe modern hauria d'incloure, almenys: assistència de frenada, avís de canvi de carril, càmera posterior, protecció dels ocupants, control electrònic d'estabilitat, automatismes en les llums i eixugaparabrises, àmplies finestretes i retrovisors i, per descomptat, coixins de seguretat, entre molts altres elements.

Els SUV són els cotxes favorits de la gent gran perquè faciliten el seu maneig a través d'una visió alta i privilegiada, alhora que eviten possibles lesions a l'esquena, ja que la seva altura els fa més confortables a l'hora d'entrar i sortir de l'habitacle.