Transició eLÈCTRICA

DS ha anunciat que a partir del 2024 tots els seus nous nous models seran 100% elèctrics, tot i que continuarà oferint motors de combustió i híbrids endollables al catàleg actual. D’aquesta manera la marca de luxe francesa reforça definitivament el seu compromís amb la sostenibilitat i l’electrificació. DS Automobiles ha aconseguit consolidar-se en molt poc temps com una de les marques prèmium més destacades al panorama automobilístic europeu. I ho ha aconseguit complint el pla de desenvolupament que va prometre l’any 2018, llançant un cotxe nou cada any i donant un gran protagonisme a les motoritzacions electrificades.

Actualment formen el catàleg de la marca els SUV DS 3 Crossback i DS 7 Crossback, així com les berlines DS 4 i DS 9. Una oferta que li ha permès convertir-se en la marca prèmium multienergia que més està creixent aquest any 2022 a Espanya. La nova era de DS va començar amb l’arribada del DS 7 Crossback l’any 2018. Una gamma SUV en què els PHEV han passat de representar l’1% de les vendes del 2019 fins assolir el 63% en els primers mesos del 2022. Actualment, pràcticament dos de cada tres DS 7 Crossback matriculats a Espanya són híbrids endollables.

Aquesta tecnologia s’ofereix amb dos tipus de potència. D’una banda hi ha el model 4×4, que ofereix 300 CV de potència i registra un consum de tan sols 1,3 l/100 km i unes emissions de 34 g/km de CO2 gràcies a la seva autonomia 100% elèctrica de 55 km. I per als que no necessiten tantes prestacions però alhora volen continuar gaudint de la resta d’avantatges del DS 7, també se n’ofereix una versió amb 225 CV i tracció davantera.

Per sota del DS 7 Crossback a l’oferta SUV de la marca francesa se situa el DS 3 Crossback, un model del qual s’han matriculat 3.500 unitats des de la seva arribada l’any 2019. En aquest cas no s’ofereixen motors híbrids endollables, hi ha la gamma protagonitzada per propulsors benzina i dièsel, a més de l’E-Tense 100% elèctric.

Aquesta darrera variant ja suposa el 9% de les matriculacions d’aquest model i disposa d’un motor elèctric de 136 CV (100 kW) amb un parell de 260 Nm que està connectat a una bateria de ions de liti de 50 kWh per oferir una autonomia de fins a 340 quilòmetres.

La màxima expressió del luxe a la marca francesa és el DS 9, hereu del llegat del mític DS ‘Tiburón’. Es va llançar l’any 2020 i ja ha registrat un total de 80 matriculacions, de les quals el 93% pertanyen a les seves versions electrificades. S’ofereix des del seu llançament amb tres versions híbrides endollables: dues amb tracció davantera i potències de 225 i 250 CV i una amb tracció integral i 360 CV.

El DS 9 E-Tense 360 4×4 combina dos motors elèctrics de 110 CV i 113 CV amb la potència d’un propulsor benzina PureTech de 200 CV, donant com a resultat 360 CV i 520 Nm. Unes xifres que el coronen com el DS més potent de la història de la marca.

L’últim model a incorporar-se a la gamma DS va ser el DS 4, que va començar a formar part del catàleg l’any passat, el 2021. Amb aquest model la marca entrava per primer cop en el segment C, la categoria més important en els principals mercats automobilístics europeus com es demostra amb les 250 matriculacions que la marca francesa ja ha registrat d’aquest model.

Com a la resta dels seus germans, el DS 4 disposa d’una versió E-Tense, que en aquest cas respon a una variant híbrida endollable de 225 CV que combina un motor benzina 1.6 de 180 CV (132 kW) amb un altre d’elèctric de 81 kW. La bateria de 12,4 kWh permet viatjar en mode 100% elèctric fins a 135 km/h durant un màxim de 55 km, mentre que la recàrrega es completa en 1 hora i 45 minuts en un punt de càrrega en paret DS. Tot això amb unes reduïdes emissions de 35 g/km de CO2 en cicle mixt o de zero en mode elèctric.