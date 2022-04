Desafiament TOT TERRENY

Amitjan 2020, poques setmanes després de sortir de l’estricte confinament, Ineos presentava els primers detalls del que seria la seva estrena en el món de l’automoció. Les primeres imatges i detalls tècnics del Grenadier sortien a la llum per alimentar encara més la curiositat dels aficionats al totterreny.

Ara, gairebé dos anys després, el vehicle cridat a succeir l’icònic Land Rover Defender és tota una realitat a la qual només li falten certs matisos per començar a rodar de manera definitiva tant per les nostres carreteres com, fonamentalment, per les nostres pistes forestals, camins i circuits de tall off-road.

El mes de febrer passat d’aquest mateix any vam tenir l’oportunitat de conèixer en directe a la factoria francesa de Hambach un dels 130 prototips amb què Ineos està ultimant el procés de producció del Grenadier amb un exhaustiu programa de proves i homologació.

En aquell moment vam poder posar-nos breument al volant del nou model, però en aquesta ocasió hem tornat a pujar a una d’aquestes unitats per conèixer de la mà dels mateixos provadors de la marca els darrers detalls dels treballs d’evolució d’aquest genuí 4x4.

Retocs finals

El projecte Grenadier es troba en l’anomenada fase PT02. Després de la construcció dels esmentats 130 vehicles PT01, aquest segon pas centra els seus objectius en els treballs de validació dels processos de qualitat de la construcció i el muntatge. Un pas imprescindible per comprovar el funcionament correcte de la cadena de subministrament, la logística i la velocitat de producció d’uns vehicles que començaran a fabricar-se en sèrie el proper mes de juliol a la definitiva fase PT03.

Cal destacar que Ineos s’ha acompanyat de reconeguts noms de la indústria de l’automòbil per desenvolupar el Grenadier, com és el cas de Magna Steyr o Carraro, entre d’altres.

En un inici, la gamma Grenadier serà formada per una carrosseria de 5 portes a la qual s’hi sumarà en un futur proper una segona variant pick-up.

Les motoritzacions triades per donar vida a aquest model són de procedència BMW. En concret, es tracta de dos propulsors Euro 6 de 3 litres i 6 cilindres; un de dièsel de 245 CV i un de benzina de 285 CV. Tots dos motors estan acoblats a una transmissió automàtica ZF de vuit velocitats.

Pel que fa a les mides, el Grenadier té una longitud de 4,93 m, una amplada d’1,93 m i una altura de 2 metres. Tot plegat, xifres que ens avancen el seu caràcter «fora pista», juntament amb d’altres com per exemple uns angles d’atac i sortida de 35, 5 i 36,1 graus, respectivament, un angle ventral de 28,2 graus, una altura mínima al terra de 264 mm i una capacitat de remolc de 3.500 quilos.

Inici del procés de venda final

Tal com assegura Sergi Medina, Regional Manager per a Espanya i Portugal d’Ineos Automotive, «hem treballat a fons perquè aspectes bàsics com ara la comoditat per al client, la disponibilitat de recanvis o la qualitat del servei siguin impecables i oferir als futurs propietaris del Grenadier l’experiència de compra que desitgen i l’assistència postvenda que necessitin».

Unes tasques que també inclouen el desenvolupament d’una xarxa amb més de 100 socis de vendes i manteniment per tot el món, la qual comptarà amb un representant a la província de València i que es donarà a conèixer a finals d’aquest mes d’abril, al costat de la gamma definitiva i els preus de venda al públic.

Serà aleshores quan els clients que ja van fer la seva corresponent prereserva podran continuar el procés de compra del seu Grenadier, configurant-ho a la seva mida. Del que no hi ha dubte és que serà un model d’èxit, ja que fins ara el web oficial d’Ineos ha superat les 15.000 peticions.