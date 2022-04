El guardià off-road DEL PARADÍS

Land Rover es caracteritza tradicionalment pel seu esperit aventurer, el suport a les gestes més sorprenents i el seu compromís amb la protecció i cura del medi ambient.

Gràcies a l’acord que la marca britànica té amb l’Estació Biològica de Doñana–CSIC, vam poder provar en aquest paratge únic les habilitats tot terreny del nou Defender, un cotxe que ofereix el mateix nivell de comoditat tant a la carretera com a la pista o en les més pures condicions off-road.

El Defender és el 4×4 per excel·lència de Land Rover, i gràcies a les seves altes prestacions i la seva resistència s’ha convertit en un model que satisfà les necessitats més exigents dels exploradors, les organitzacions humanitàries i les famílies més aventureres, ajudant-les en la seva labor de protegir les espècies amenaçades de la fauna ibèrica.

La tecnologia, la innovació i les habilitats del Defender el converteixen en el company perfecte per contribuir a l’impressionant abast de la feina que realitzen, ja sigui per fer de mitjà de transport per a animals ferits, de magatzem de subministraments indispensables per a la seva cura, per arribar a zones i terrenys poc accessibles i per a trasllat d’aliments.

Estètica imponent

El seu disseny inconfusible està ple de caràcter gràcies als seus elements més emblemàtics, com ara els curts voladissos davanters i posteriors, la porta del darrere amb frontisses laterals i la roda de recanvi instal·lada a l’exterior.

Va ser el company ideal a l’hora d’endinsar-nos a les pistes de Doñana, visitar alguns llocs idíl·lics i únics del parc acompanyats per un guia expert, contemplar la seva fauna i aventurar-nos per la platja des de Matalascañas a la barcassa que ens havia de permetre travessar Sanlúcar.

El Defender és un cotxe que té una longitud de 4,78 metres en el cas de la versió 110, una amplada d’1,99 metres i una altura d’1,96 metres. La seva batalla, de tres metres (110), permet un habitacle enorme i espaiós, en què cinc passatgers, sis (90) o set (110), podran viatjar còmodament. El maleter disposa de 1.075 litres de capacitat o 2.380 litres quan la segona fila de seients està abatuda.

Nou p525 amb motor v8

La gran novetat de la gamma 2022 és la versió P525, propulsada per un motor V8 de gasolina que lliura 525 CV de potència per erigir-se com la variant més potent i exclusiva de la gamma del totterreny britànic. Accelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segons en la seva versió 90 de carrosseria curta, i arriba als 240 km/h de velocitat màxima.

Per garantir un bon rendiment fora de l’asfalt i davant les situacions més complicades, el Defender equipa el sistema Terrain Response, que analitza contínuament el terreny per adaptar-hi la resposta del xassís i que el conductor només s’hagi de centrar a conduir. A més, disposa de sistemes com el control de descensos oprogrames específics per a diversos terrenys. El Defender té un preu de partida de 63.900 euros, mentre que la versió V8 arriba als 139.151 euros. L’híbrid endollable arrenca en 76.347 euros.