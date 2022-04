Estrena eLÈCTRICA

Llançar-se a l’electrificació amb un model d’èxit no és una tasca fàcil i no tothom ho aconsegueix. Lexus no és en aquesta tessitura, ja que la marca japonesa va presentar fa un parell de setmanes a Barcelona un cotxe nascut per a triomfar, que a més és el seu primer model 100% elèctric: el Lexus RZ 450e.

Lexus ha donat a conèixer tots els detalls del nou model, que ja ha obert el període de reserves. L’RZ arribarà al mercat a finals d’aquest any i ho farà oferint totes les garanties d’estar davant d’un model eficient, divertit de conduir i amb la màxima qualitat a què ens té acostumats la marca.

Bateria eficient

La plataforma per a cotxes elèctrics del grup Toyota, anomenada e-TNGA, permet al Lexus RZ ser un cotxe amb una clara imatge SUV a la qual hi afegeix un estil cupè que el converteix en CUV, un segment més exclusiu i que està molt de moda. A més d’oferir un estil visual modern, el nou Lexus destaca per un espai interior més que correcte.

El nou model elèctric incorpora una bateria d’ions de liti de 71,4 kWh (96 cel·les), fet que segons els enginyers de Lexus li permetrà oferir unes autonomies superiors als 400 quilòmetres, acreditant un consum de 18 kWh cada 100 quilòmetres. Afirmen que és un 20% millor quant a costos de consum que la resta de competidors. La bateria disposa d’una garantia de 10 anys i la marca ens assegura que transcorregut aquest temps continua mantenint un 90% de la capacitat de recàrrega. Està situada sota el terrade l’habitacle.

Admet una recàrrega ràpida de 150 kW, mentre que en mode de corrent altern trifàsic arriba fins als 11 kW i en monofàsic fins als 7,3 kW. En aquest terreny ja hi ha alguns models que admeten recàrregues en mode trifàsic de fins a 20 kW, però des de Lexus afirmen que ho estan treballant.

Per moure el Lexus RZ s’aposta per una transmissió Direct4 que ofereix tracció total i que actua en combinació amb dos motors e-Axle situats sobre l’eix davanter i l’eix del posterior (amb control de parell independent a cadascuna de les rodes). El motor del darrere ofereix una potència de 80 kW, mentre que el davanter és de 150 kW, lliurant un total de 230 kW (313 CV). El repartiment del parell entre els eixos es pot ajustar de zero a 100 o de 100 a zero en només uns mil·lisegons. D’aquesta manera, la tracció davantera, posterior o integral s’adapta en tot moment a les nostres necessitats de conducció.

Volant «de carreres»

A l’interior del Lexus RZ l’ambient és refinat. Des de la posició del conductor s’aconsegueix un entorn fàcil de manipular entre el volant, els indicadors visuals i els elements de control, fent servir pocs moviments per tenir-ho tot «Tazuna», és a dir, a mà. A més, es fan servir pocs controls físics i pocs botons, amb un nou estil minimalista. Munta una pantalla multimèdia de 14 polzades ubicada a la zona central.

Una altra de les meravelles que ens anuncien des de Lexus és la possibilitat de muntar un volant molt, molt especial anomenat Steering Yoke i que utilitza la tecnologia One Motion Grip que es combina amb una direcció steer-by-wire (sense cables de connexió). Aquest volant opcional no té cèrcol superior i s’assembla a un volant de monoplaça de competició.

El sistema de navegació, ja estrenat a l’NX, es gestiona a través del núvol always on que manté l’actualització permanent de la situació del trànsit, els accidents i l’estat de les carreteres. També disposa de reconeixement de veu i un nou assistent Hey Lexus. Òbviament, disposa de compatibilitat Apple Car Play i Android Auto. Totes les actualitzacions del sistema es realitzen sense fils a través del sistema DCM (Data Communication Module). Destaca el sostre solar panoràmic amb regulació de la intensitat lluminosa mitjançant un sistema elèctric, passant de transparent a opac. També hi ha un revestiment especial que redueix la radiació tèrmica.