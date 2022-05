Reforços en clau PRÈMIUM

BMW ha sotmès a l’X3 de tercera generació i l’X4 de segona a una nova fase de renovació que implica una evolució estètica d’acord amb la nova línia de disseny de la marca, un equipament més complet i tecnològic i diverses optimitzacions mecàniques, entre les quals en destaca l’electrificació de tot el seu catàleg. Un catàleg que introdueix la tecnologia Mild Hybrid de 48V a tots els motors gasolina per aconseguir l’etiqueta ECO de la DGT.

A nivell estètic destaca en tots dos models la incorporació d’una nova graella amb els habituals i enormes ronyons de BMW, seguint la tendència dels darrers llançaments de la marca bavaresa. La mida més gran d’aquest element contrasta amb uns fars 10 mil·límetres més estrets que disposen de tecnologia LED de sèrie i que opcionalment poden ser adaptatius amb funció Matrix o disposar de llum làser.

Tantl’X3 com l’X4 mostren un aspecte general més imponent, potenciat per la nova graella i reforçat per la instal·lació d’uns nous para-xocs més voluminosos.

Etiqueta «ECO»

La gran novetat mecànica als BMW X3 i X4 del 2022 és que tots els motors benzina i dièsel de 4 cilindres disposen ara d’un sistema de microhibridació de 48V que els permet disposar de l’etiqueta ECO de la DGT. A això cal sumar-hi les versions «0 emissions» de l’X3 híbrid endollable i 100% elèctric. Així doncs, els únics models sense etiqueta d’ECO de la DGT són els models M amb propulsors de 6 cilindres, malgrat que també incorporen la tecnologia Mild Hybrid de 48V.

Tots els motors de l’X3 s’associen a una caixa de canvis automàtica Steptronic de 8 velocitats i adaptada específicament a les característiques de cada motor, a excepció dels X3 M40i i X3 M40d, que de la mateixa manera que totes les versions del BMW X4 incorporen de sèrie una caixa de canvis automàtica Steptronic Sport de 8 velocitats que inclou lleves de canvi i sistema Launch Control.

El que sí que és invariable per a totes les versions dels dos models (a excepció de l’S18d de tracció posterior) és el sistema de tracció total BMW xDrive.