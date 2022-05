Comença la METAMORFOSI

Parlar d’Alfa Romeo és fer-ho d’un sentiment. Ara els «alfistes» estan d’enhorabona, perquè la marca inicia la comercialització del Tonale. Es tracta d’un vehicle que arrenca l’era de l’electrificació de la marca italiana, una paraula que no vol dir que Alfa Romeo perdi el seu ADN. Estèticament el Tonale aixeca passions només veure’l. El capó té una caiguda molt pronunciada que dona pas a un frontal on la signatura lumínica convida a l’aventura. Al centre, la clàssica una graella amb la forma d’un triangle invertit rep l’escut d’Alfa Romeo que, a diferència d’altres marques, passa molt més desapercebut. Per sota, una defensa dividida en dues parts que es troba envoltada per les entrades d’aire situades als extrems.

A la part posterior la signatura lumínica té una presència destacada. Manté la mateixa silueta que la frontal, però en aquesta ocasió s’uneixen els pilots mitjançant una motllura que només es veu interrompuda per l’escut del fabricant italià. La part inferior del para-xocs inferior, en color negre, acull una doble sortida d’escapament que accentua la seva esportivitat. Interiorment l’Alfa Romeo Tonale destil·la classe. Destaca la qualitat dels materials que utilitza i el seu acabat. La marca aposta pels botons, encara que també dona el seu espai a allò tàctil, fet que permet agradar als clàssics i als moderns. La pantalla central és tàctil de 10,25 polzades i inclou al seu sistema d’infoentreteniment Amazon Alexa, fet que suposa una autèntica novetat al món de l’automòbil. La posició del conductor és bona, ja que el seient s’adapta perfectament al cos i permet una conducció còmoda sense que el pas dels quilòmetres passi factura. Una amplitud que es trasllada a les places del darrere, on la comoditat torna a quedar palesa. Pel que fa a tecnologia, és el primer vehicle a incorporar la tecnologia NFT. Aquesta tecnologia es basa en el concepte de blockchain card, un registre digital confidencial i no modificable on es registra la informació principal de cada vehicle. En base a la selecció del client, l’NFT genera una certificació on es registren les dades de la vida del vehicle. Aquesta certificació es pot utilitzar com a garantia del bon manteniment del vehicle i, per tant, dona suport al seu valor residual. Nova era electrificada Aquest Alfa Romeo Tonale és l’entrada del fabricant italià a l’electrificació. Ofereix dos nivells de potència, 130 i 160 CV, tracció davantera i un nou canvi automàtic de doble embragatge i 7 velocitats en què s’integra un motor elèctric de 48 volts, 15 kW i 55 Nm. El model triat per fer la prova a la carretera va ser la versió més potent, associada a la caixa de canvis automàtica de set velocitats i a l’acabat Veloce (el més esportiu) que inclou cantoneres negres il·luminades i pedals esportius. La versió d’entrada del nou Alfa Romeo Tonale es denominarà Super i equiparà el motor de 130 CV MHEV. El preu de partida serà de 36.250 euros. Un cotxe que manté l’ADN de la marca, malgrat faci el salt a l’electrificació. Un fet que, sens dubte, tranquil·litzarà els més devots de la marca transalpina.