Un elèctric en clau SUV CUPÈ

Volkswagen ha apostat amb força per l’electrificació i amplia la gamma amb el llançament de l’ID.5, el primer SUV cupè elèctric de la família que presenta un disseny i un acabat premium. No estem davant d’un cotxe trencador (ja que manté molts trets estètics en comú amb l’ID.4), però hi destaca el seu coeficient aerodinàmic, que permet una autonomia d’uns 500 km.

Estètica més esportiva

Destaca pel perfil cupè, que li dona un toc característic i diferencial. El seu disseny crida l’atenció perquè combina l’elegància, l’esportivitat i la robustesa. Presenta una línia lateral atrevida amb una caiguda del pilar C que li atorga la característica silueta de SUV cupè, fet que n’accentua el seu dinamisme. Aquesta esportivitat també arriba de la mà d’uns passos de roda de grans dimensions que acullen unes llantes de 19 a 21 polzades.

Es tracta d’un vehicle molt versàtil que no renuncia a l’espai interior tant a les places posteriors com al seu maleter. L’ID.5, lògicament, es posiciona al mercat per sobre de l’ID.4, essent una alternativa per a qui vulgui un model que es diferenciï pel disseny. Té una longitud de 4,60 metres i una batalla de 2,77 metres, 1,85 metres d’amplada i 1,61 metres d’altura. El maleter, en funció de la posició dels respatllers dels seients posteriors, té una capacitat d’entre 549 i 1.561 litres.

L’ID.5 ofereix tres nivells d’acabat: Pro, Pro Performance i GTX, així com tres opcions de motorització de 128 kW (174 CV), 150 kW (204 CV) i 220 kW (299 CV). Les versions Pro Performance i GTX emulen les mítiques sigles GTI i ofereixen molt bones impressions d’entrada tant en tecnologia i equipament com en comoditat, connectivitat i sensacions de marxa.

L’ID.5 Pro i Pro Performance equipen un motor elèctric a la part posterior que s’encarrega de la propulsió, mentre que a l’ID.5 GTX un motor elèctric fa funcionar l’eix davanter i un altre el posterior, oferint tracció total, màximes prestacions en qualsevol tipus de superfície i molta esportivitat, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en 6,3 segons i una velocitat màxima limitada a 180 km/h.

Equipa de sèrie el selector de perfils de conducció, que permet a l’usuari influir en el funcionament i el lliurament de la potència dels motors elèctrics, així com en la recuperació i la direcció, que pot ser progressiva i directa a mesura que l’angle de gir augmenta. Com a opció es pot equipar la regulació electrònica de la suspensió adaptativa, que permet adaptar-se sense problemes a les exigències de la conducció.

Bateria de gran capacitat

Tots els motors de l’ID.5 utilitzen una bateria d’ions de liti que pot emmagatzemar 77 kWh d’energia. Amb ella l’ID.5 Pro i l’ID.5 Pro Performance arriben als 514 quilòmetres d’autonomia (segons cicle WLTP). La seva posició central sota l’habitacle garanteix un centre de gravetat baix i una distribució equilibrada del pes.

L’ID.5 GTX, amb tracció total, té una autonomia de 490 quilòmetres (WLTP). Amb la bateria de 77 kWh, l’ID.5 pot carregar en una estació de càrrega de corrent continu amb un màxim de 135 kW en lloc de 125 kW, estalviant fins a nou minuts de temps de càrrega quan passem del 5 al 80 %. L’ID.5 es pot carregar en 29 minuts per a recórrer 390 quilòmetres, mentre que l’ID.5 GTX necessita 36 minuts per a realitzar-ne 320.

A més, aquest nou SUV elèctric incorpora els sistemes d’ajuda a la conducció més avançats de la marca, com ara el Travel Assist amb dades de trànsit real o el nou Park Assist Plus amb funció de memòria. A més del guiatge complet del cotxe (que inclou la direcció, l’acceleració i la frenada) el vehicle pot reproduir les maniobres individuals d’aparcament apreses recordant les maniobres, per exemple, quan aparquem en un garatge. Només caldrà aparcar una vegada i emmagatzemar la maniobra per tal que el cotxe la repeteixi quan li demanem.