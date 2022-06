LUXE electrificat

Mercedes-Benz ampliarà enguany la gamma EQE amb més versions que completaran l’oferta d’un model clau per a la marca alemanya i que exemplifica l’objectiu final que la companyia s’ha marcat per a la seva electrificació: convertir-se en un fabricant de luxe.

Aquesta berlina de mida mitjana es posiciona just per sota de l’EQS, la berlina més gran de la gamma elèctrica de Mercedes-Benz. Hereta molts elements del seu germà gran, començant per la plataforma EVA2 i passant per sistemes com ara la pantalla Hyperscreen, disponible de moment només per a la versió AMG 43. Des de l’any passat la marca alemanya ven l’EQE en dues versions, la 350+ i l’AMG 43, però a partir del segon semestre del 2022 n’oferirà tres de noves: la 300, la 350 i l’AMG 53, que serà la més radical.

Un elèctric rodó

Des de Mercedes-Benz admeten que l’EQE és un vehicle més rodó que l’EQS. Això és així perquè disposa de molts dels seus avantatges (com per exemple un enorme habitacle gràcies a una batalla de 3,12 metres) però amb prou feines resulta més petit, essent només nou centímetres més curt que l’EQS. A més, la seva silueta és més curta i discreta. Com que estan basats en la mateixa plataforma, l’EQE disposa de la majoria de sistemes que destaquen a l’EQS. I tot plegat a un preu inicial que arrenca en 76.000 euros per al model 350+ i que arriba fins als 105.425 euros que val l’AMG 53.

L’interior és el mateix que el de l’EQS (sense la Hyperscreen opcional) i està protagonitzat per un ecosistema digital basat en una pantalla per al quadre d’instruments digital i una gran pantalla flotant a la consola central que ens permet controlar el sistema operatiu MBUX, un dels més avançats i intuïtius del mercat. Manté una fina línia de controls físics per accedir amb rapidesa a les opcions més habituals, com per exemple els paràmetres del cotxe o el selector de modes de conducció.

Per la seva banda la climatització és tàctil, però de fàcil accés. Els materials són agradables al tacte a gairebé totes les superfícies i costa trobar un plàstic dur, si no tenim en compte el famós material negre piano de la consola central.

Propulsió I Càrrega

El Mercedes-Benz EQE disposa d’un motor situat a l’eix posterior de 292 CV de potència en el cas de la versió 350+, i de dos motors elèctrics (un a cada eix) de 476 CV de potència a l’AMG 43. Tant aquest darrer model com el futur AMG 53 són els únics amb tracció total 4Matic, tot i que també s’estendrà a la resta de la gamma en el futur. Al 350+ el lliurament de potència és instantani i lineal, i la marxa estable i molt còmoda. El fre regeneratiu es pot controlar amb les lleves del volant, podent adaptar la seva contundència a les nostres necessitats.

En tots dos casos la bateria que alimenta els motors és de 90 kWh de capacitat, de manera que la seva autonomia, sobre el paper, és superior als 660 quilòmetres. A la prova vam recórrer més de 250 quilòmetres sense problemes i sense patir per la càrrega. Admet fins a 170 kW de potència de càrrega en corrent continu -amb la qual cosa necessita 33 minuts per recarregar el 80% de la bateria- i fins a 11 kW en corrent altern (CA), encara que en el futur podrà carregar a 22 kW en CA.

Amb la compra del cotxe l’usuari gaudeix del servei Mercedes Me Charge, que permet accedir a més de 530.000 carregadors a tot el món de forma senzilla, iniciant el procés de càrrega amb tan sols endollar el cotxe.

Mercedes-Benz cimenta amb l’EQE les bases d’una gamma elèctrica que ja ofereix alternatives en molts segments, però que nom pararà de créixer fins a tocar gairebé tot el mercat, incloent-hi l’esportivitat extrema dels futurs AMG o el luxe més exclusiu dels futurs Maybach.