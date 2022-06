Energia NETA I RÀPIDA

Com a font d’energia l’hidrogen és una alternativa real que està fent els seus primers passos comercials, i de fet diverses marques asiàtiques l’estan oferint en les seves gammes i en alguns models molt específics. El grup automobilístic Stellantis, que engloba les marques del grup francès PSA i de l’italià Fiat, té en circulació en mercats captius d’Alemanya i França vehicles comercials alimentats per hidrogen. En aquests dos països ja hi podem trobar hidrogeneres (100 en el cas d’Alemanya i 50 en el de França) en què carreguen les flotes de diverses empreses.

En concret, als tres països hi ha furgonetes de Citroën, Opel i Peugeot rodant amb aquesta tecnologia, que destaca per l’elevada autonomia, les emissions zero i la rapidesa de proveïment, de només 3 minuts. Es tracta dels models e-Jumpy Hydrogen de Citroën, Vivaro-e Hydrogen d’Opel i e-Expert Hydrogen de Peugeot, que poden assolir 400 km d’autonomia en combinar 350 km en mode hidrogen i 50 més en mode elèctric. Un vehicle d’aquest tipus consumeix entre 0,8 i 0,9 kg d’hidrogen cada 100 quilòmetres.

Els tres models de funcionament per hidrogen, que poden transportar 960 kg (sense comptar el conductor), tenen una capacitat de 6,1 metres cúbics i una capacitat de remolc de fins a 1.000 kg. Es munten a la factoria que Opel té a Russelsheim (Alemanya) a un ritme de mil unitats anuals.

Les Jumpy, Vivaro i Expert amb dues longituds de carrosseria (L2 equivalent a 4,9 metres i L3 amb dimensió de 5,3 metres) arriben a Alemanya des de França com a versions elèctriques i, en un procés gairebé artesanal, es transformen a funcionament per hidrogen. A Russelsheim se substitueix la bateria que va sota el terra de la furgoneta per tres cilindres que emmagatzemen 4,4 kg d’hidrogen a una pressió de 700 bars i que proporciona 45 kW que ens permeten realitzar llargs trajectes per autopista. Això sí, amb una velocitat màxima de 115 km/h.

El complement a aquesta energia són dues bateries recarregables d’ions de liti que van a la cabina, concretament sota els seients de conductor i l’acompanyant. En iniciar la marxa o en accelerar la bateria de 10,5 kWh serveix de suport per als pics de màxima càrrega.

Per la seva banda el sistema complet de pila de combustible, format per diverses cel·les individuals amb un nucli compost per una membrana de polímer i un catalitzador de platí, es troba sota el capó, on s’allotgen també tres radiadors per a la refrigeració i un altre complementari ubicat davant la roda davantera dreta.

El sistema híbrid permet, a més, recuperar energia en fases de desacceleració i així carregar la bateria a través del motor elèctric (generador). Gràcies al seu connector, si cal, la bateria es pot carregar externament, de manera que el vehicle pot recórrer 50 km únicament amb l’electricitat de la bateria.

El procés de proveïment d’hidrogen és molt senzill, i mitjançant una mànega que es connecta a una boca d’ompliment hermètic en només tres minuts s’omplen els dipòsits, que tenen una capacitat de 4,4 quilograms.

Aquestes furgonetes comercials d’hidrogen tenen tres modes de conducció: ECO, Normal i Power. Estan dotades de frens de disc als dos eixos. La dada curiosa és que el tub d’escapament, si és que se li pot dir així, és de plàstic dur i només expulsa vapor d’aigua i el nitrogen de l’aire.

A partir de l’any 2024 es fabricaran unes deu mil unitats a l’any i la cadència augmentarà en estendre’s el sistema de propulsió al segment dels vehicles comercials pesants, segons va manifestar Richard Meyer, director de Nova Mobilitat, Electrificació i Desenvolupament Internacional d’Stellantis, a la presentació dels models d’Opel, Peugeot i Citroën d’hidrogen.

A Espanya també es preveu la implantació d’una xarxa d’hidrogeneres amb un mínim de 100 assortidors de cara a l’any 2030. Actualment només podem trobar sis instal·lacions d’aquest tipus, situades a Madrid, Sevilla, Saragossa, Osca, Albacete i Puertollano. A més, de moment no són d’ús públic.