Un SUV perfecte per a la FAMÍLIA

després de quatre anys al mercat, Citroën presenta una nova fornada del vaixell insígnia de la seva gamma SUV. El C5 Aircross arriba al mercat amb un restyling que centra les seves principals novetats en l’apartat de la tecnologia i en petites evolucions del seu disseny. Un model que segueix les pautes marcades pel seu antecessor: confort, equipament i motoritzacions lògiques per utilitzar-lo.

El primer és un pilar fonamental per a Citroën, que es descriu com la marca que va democratitzar el confort a l’automoció. En aquest sentit trobem els seients Advanced Comfort als acabats Feel i Shine. Tenen una amplada notable i destaquen per ser molt tous, una característica ideal quan hem de passar moltes hores al volant sense sentir fatiga a la zona lumbar i a l’esquena.

L’equipament d’accés s’anomena Feel i pot equipar la pantalla de 10 polzades i el sistema de navegació. A partir de l’acabat Feel Pack aquest element formarà part de la dotació de sèrie, mentre que completaran la gamma les versions C Series i Shine Pack. Estem acostumats que la marca francesa utilitzi els primers preus com a reclam, plantant-se així davant d’un públic àvid de novetats i millores en l’apartat de seguretat, però que no té el poder adquisitiu suficient com per arribar a un model prèmium.

Tot i això, el fet d’equipar la pantalla de 10 polzades que va estrenar el C4 és tot un encert. La seva disposició no arriba a ser flotant, atès que s’emmarca al costat de les sortides d’aire de la climatització. Uns elements que, per cert, han estat redissenyats i reubicats, trobant-se just per sobre dels botons tàctils que donen accés als menús més rellevants del sistema d’infoentreteniment i als de la climatització.

L’equipament del Citroën C5 Aircross inclou la instrumentació digital de 12,3 polzades de fàcil lectura i els mateixos gràfics que els de la resta de la família Citroën. Una gamma que també ha canviat l’aspecte de la consola central, substituint la típica palanca de canvis per uns botons i selectors de marxa i afegint un espai per a la càrrega sense fils i per a un port de tipus USB.

El nou Citroën C5 Aircross estrena signatura lumínica, renunciant als grups òptics separats i aglutinant tot el sistema en un únic element. A més, la graella té unes làmines cromades molt fines que, malgrat son un element decoratiu, tenen forma de mòduls LED. El para-xocs guanya un cert protagonisme, amb un disseny més esportiu i l’aparició d’unes entrades d’aire laterals. A la part posterior s’han redissenyat els pilots, que ara emeten un feix de llum completament diferent però que està situat al mateix lloc i té el mateix disseny.

Finalment, Citroën ha decidit reduir l’oferta de motoritzacions de la gamma C5 Aircross amb dues variants de combustió tradicional. D’una banda trobem el dièsel BlueHDi de 130 CV amb un preu de partida de 29.890 euros per a l’acabat Feel. El mateix nivell d’equipament que fa servir la versió gasolina PureTech de 130 CV, però que en aquest cas té un preu de 27.275 euros. El distintiu «0» de la DGT l’aporta la variant híbrida endollable de 224 CV de potència i fins a 55 km d’autonomia en mode elèctric, a la venda des de 40.050 euros. Tots els preus inclouen la promoció de llançament.