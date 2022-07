El preferit pels LECTORS

20 anys. Aquest és el temps que ha passat des que l’Audi A8 va ser premiat a la primera edició del guardó del Cotxe de l’Any dels Lectors. Dues dècades en què el món de l’automoció ha evolucionat de manera vertiginosa per posar a l’abast de l’usuari solucions que fins fa poc semblaven de ciència ficció. Aquests guardons, instaurats fa dues dècades per Prensa Ibérica, són un reflex de la transformació experimentada pel món del motor, i el seu darrer guanyador n’és un clar exemple.

El Hyundai Ioniq 5 rebia aquesta mateixa setmana la distinció de Cotxe de l’Any dels Lectors 2022. Un triomf, l’aconseguit pel model coreà, que demostra que no només la indústria de l’automoció ha canviat, sinó que també ho han fet els usuaris. Precisament aquest concepte evolutiu de la mobilitat va ser el que va marcar la pauta a l’entrega dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors. Un nou escenari on l’electricitat, la innovació i les noves alternatives i solucions per accedir al transport privat van ser les grans protagonistes.

Un cop més, el grup editorial Prensa Ibérica va tornar a reunir el més destacat del sector de l’automòbil en una gala referent que aquest any va comptar amb el suport especial de Mapfre i Cepsa, així com amb la presència d’alguns dels seus més destacats directius, com va ser el cas de Raúl Costilla i Niurka Sancho. Un esdeveniment on convocants, personalitats convidades i guanyadors van coincidir en un mateix missatge: Espanya i la indústria del motor es troba davant d’un moment crucial de transformació que no es pot deixar passar. En aquest sentit Javier Moll, president de Prensa Ibérica, assegurava que «ens trobem davant d’un repte i, alhora, d’una oportunitat que no podem desaprofitar. Un tren al qual Espanya ha de pujar, i ho ha de fer al primer vagó». Una línia argumental també compartida per Polo Satrústegui, director general de Hyundai Motor Espanya, que mostrava la seva satisfacció per la victòria aconseguida per l’Ioniq 5 com un «reconeixement al compromís de Hyundai amb la sostenibilitat, amb un model que és l’actual punta de llança de la tecnologia elèctrica d’una gamma que disposarà d’11 models completament electrificats d’aquí al 2030».

L’electricitat també marcava la designació dels altres guanyadors de la jornada: Wayne Griffiths, president de Seat, rebia el premi «Nom del Motor» per la tasca realitzada al capdavant de la marca espanyola, pel naixement de la nova Cupra i per ser un dels artífexs a l’hora d’aconseguir que el Grup Volkswagen hagi triat la localitat valenciana de Sagunt per a la fàbrica de bateries.

Alberto Copado, CEO d’Alphabet Espanya, va ser l’encarregat de recollir el premi institucional del motor. Un guardó amb què es reconeix la tasca realitzada per aquesta empresa del Grup BMW especialitzada en rènting, que ha aconseguit adaptar un model d’ús i adquisició de l’automòbil cada cop més adaptat a les necessitats de mobilitat d’uns usuari que progressivament es preocupen més per la flexibilitat i la sostenibilitat en els seus desplaçaments.