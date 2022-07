Menys ÉS MÉS

Skoda ha sotmès el Karoq a una lleugera actualització que comprèn un redisseny del seu exterior i interior, alhora que s’han fet modificacions per fer-lo més eficient i tecnològic. Les principals novetats se centren en l’apartat estètic, amb nous elements de disseny com per exemple la graella frontal –que ara és més ampla i té forma hexagonal–, així com els fars davanters (opcionalment amb tecnologia Matrix full-LED) i els pilots posteriors, que ara disposen de tecnologia led i llueixen un disseny més estilitzat.

D’altra banda, els nous para-xocs i faldons, a més d’atorgar al Karoq un aspecte més robust, milloren l’aerodinàmica en més d’un 9%, fet que implica que ara el SUV disposi d’un coeficient aerodinàmic (Cx) de 0,30 i que s’hagin reduït les emissions de CO2. També contribueixen a millorar aquestes xifres les noves llantes d’aliatge amb insercions Aero, l’aleró del darrere més llarg, les aletes laterals al vidre posterior i els baixos del vehicle coberts. Els canvis a la carrosseria del Karoq no incrementen la seva longitud, que es manté en 4,4 metres. Tot plegat se suma a un maleter de fins a 521 litres que disposa del sistema Varioflex, i fa d’aquest nou Karoq un dels models més funcionals del segment. Sí que són completament nous els dos colors taronja Phoenix i gris Grafit. Més equipament Skoda també ha volgut incrementar l’habitabilitat del seu SUV amb elements addicionals que augmenten el confort, incloent-hi de forma opcional l’ajustament elèctric del seient del conductor amb funció de memòria. Per a l’apartat d’infoentreteniment s’ofereixen quatre sistemes diferents amb pantalles tàctils de fins a 9,2 polzades, mentre que la instrumentació digital Cockpit empra una pantalla de 10,25 polzades. I gràcies a la targeta eSIM integrada, el Karoq està sempre connectat a Internet, fet que permet accedir a una gran quantitat de serveis mòbils en línia d’Skoda Connect. El Karoq ofereix quatre nivells d’acabat: Active, Ambition, Style i Sportline. A més, es poden equipar fins a nou paquets d’equipament segons el que es vulgui optimitzar al vehicle: Multimèdia, Hivern, Seguretat, Simply Clever, Parking, Travel, Light, Performance i Confort. Independentment de l’acabat escollit, el Karoq ofereix un altíssim nivell de seguretat gràcies a una millora substancial en les tecnologies d’assistència, així com fins a nou airbags. El sistema Travel Assist incorpora de cinc a vuit assistents, com per exemple el control de creuer predictiu (PCC), l’assistent d’avís de sortida de carril Adaptive Lane Assist i una versió millorada del sistema de reconeixement de senyals de trànsit. El sistema opcional Crew Protect Assist reacciona davant d’una col·lisió imminent per evitar un accident o minimitzar-ne la gravetat de les conseqüències. Cinc motors contrastats El nou Skoda Karoq gairebé no introdueix millores mecàniques, conserva la seva oferta de cinc motors amb tres opcions de gasolina i dues de dièsel. El motor d’entrada a la gamma benzina és un 1.0 TSI de tres cilindres i 110 CV que es combina amb una caixa de canvis manual de sis velocitats. La segona opció en aquesta gamma és un 1.5 TSI de quatre cilindres amb 150 CV que es pot associar a un canvi manual de sis relacions o a la caixa automàtica DSG. L’opció benzina més potent la protagonitza el motor 2.0 TSI de 190 CV amb tracció total i canvi DSG de sèrie. Pel que fa al dièsel, l’oferta és formada per un únic propulsor (el 2.0 TDI) però amb dos nivells de potència. D’una banda hi trobem l’opció de 115 CV, que es pot combinar amb el canvi manual o amb el DSG, mentre que d’altra es troba la de 150 CV amb tracció 4×4 també associada al canvi manual o al DSG opcionalment. Skoda ha introduït optimitzacions tècniques i ha inclòs sistemes d’assistència a tots els motors per reduir una mitjana de 10 grams de CO2 per quilòmetre recorregut.