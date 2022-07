L’electricitat s’ha convertit en la gran protagonista de tot allò que envolta la indústria de l’automòbil. I els Premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica no en són una excepció. La mateixa setmana en què el Hyundai Ioniq 5 es proclamava primer model elèctric que rebia aquest guardó, el Lexus RZ, la segona proposta 100% electrificada de la marca japonesa, s’alçava amb el triomf a la votació del mes de juny.

Un triomf parcial que fa que la nova gamma SUV nipona accedeixi a un llistat de models favorits del qual ja en formen part altres alternatives elèctriques, com és el cas dels Renault Mégane E-Tech Electric i l’Opel Astra, que disposarà d’una variant elèctrica el proper any. A més, cal remarcar l’evolució cap a l’electrificació total d’un fabricant com Lexus, autèntic referent entre els híbrids.

El conjunt motriu és format per dos motors elèctrics situats als dos eixos que doten el Lexus RZ de tracció a les quatre rodes i que ofereixen una potència de 313 CV (230 kW) de manera conjunta.

Pel que fa a la bateria, l’RZ recorre a un total de 96 cel·les que proporcionen una capacitat de 71,4 kWh amb què es podran superar els 400 km d’autonomia, tal com assegura la marca. Aquesta bateria admet una càrrega de fins a 150 kW en un punt ràpid, baixant a 11 kW en un endoll de corrent altern trifàsic i de 7,3 kW en un monofàsic.

En aquest mes de juliol tres vehicles més aspiren a unir-se al Lexus RZ en aquesta primera selecció de cotxes favorits pels lectors. Es tracta dels Volkswagen ID.5, Hyundai Staria i Honda Civic.

Una més que variada llista de candidats en què es pot trobar un nou aspirant elèctric, en aquest cas representat pel Volkswagen ID.5. D’altra banda, també hi trobem una innovadora aposta monovolum, en aquest cas representada pel Hyundai Staria. Finalment, el tercer candidat representa l’enèsima generació de tota una icona del segment dels compactes: l’Honda Civic.