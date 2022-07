El Nissan Qashqai e-Power està pensat per a aquells que volen un cotxe elèctric però no poden connectar-lo a un punt de càrrega. Es propulsa gràcies a un motor elèctric de 190 CV (140 kW), però l’energia que rep a través de la seva bateria d’1,5 kWh de capacitat útil es renova constantment gràcies a un motor de benzina d’1,5 litres i 156 CV. Aquesta configuració l’identifica com a híbrid, però té tots els avantatges de la conducció elèctrica sense haver-lo d’endollar.

Recentment vam tenir l’oportunitat de provar-lo per primera vegada, i em va agradar especialment la seva acceleració i el silenci de circulació. La reacció del pedal de l’accelerador és un plaer i el seu dinamisme ha millorat gràcies a l’aplicació d’aquesta tecnologia. Aquest cotxe disposa de funcionalitats com l’e-pedal, que ens permet conduir gairebé fent servir només el peu dret en actuar de manera contundent com a frenada regenerativa quan deixem d’accelerar. També es pot forçar la conducció elèctrica, però només durant una mitjana de 2 a 3 quilòmetres. És la solució davant l’arribada a casa o la circulació pels voltants d’una escola o un hospital, per exemple. A més, i sabent que aquesta és la part més important dels trajectes diaris, el Nissan Qashqai e-Power té uns consums d’híbrid homologats de tan sols 5,3 l/100 km. Aquesta xifra el situarà entre els més buscats, fins i tot per sobre dels models microhíbrids actuals. Parlem de les versions gasolina amb potències de 140 i 158 CV que, malgrat tenir el mateix distintiu, signen consums d’entre 6,3 i 7 litres, en funció de l’equipament triat. A la pregunta de si recomanaria la versió e-Power, el preu és un dels aspectes que cal tenir en compte. En cas de poder afrontar la despesa o aconseguir el pla de Flex 4D amb 300 euros de mensualitat i una entrada de 5.545 euros, sí que em decantaria pel Qashqai e-Power. Pel que fa als preus, està disponible des de 39.850 euros en la versió N-Connecta.