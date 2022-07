Tecnològic i més ESPORTIU

Citroën ha renovat el C5 Aircross amb un lleuger restyling, que s’evidencia principalment al frontal. La marca francesa, a més d’aportar confort, espai i seguretat, ha introduït un plus de disseny que converteix aquest vehicle, més actual i dinàmic, en una opció molt a tenir en compte.

El C5 Aircross s’obre a les innovacions més sostenibles amb la seva versió Hybrid, amb què es poden recórrer 55 km en mode 100% elèctric. A més, el seu preu el fa més que atractiu. Es pot adquirir des de 27.555 euros, però en el cas de l’híbrid endollable, que ja suposa el 40% de les vendes, la marca francesa ofereix una opció de rènting amb una quota d’entrada de 7.112 euros i 165 euros al mes durant tres anys amb tot inclòs. Està disponible amb cinc motoritzacions, que es reparteixen en 2 de gasolina, 2 de dièsel i l’esmentada híbrida endollable.

Rentada de cara

Els retocs que s’hi han introduït afecten, sobretot, el frontal, ara més agressiu, vertical i modern, a més de reforçar la impressió d’amplada. També introdueix noves òptiques (que estan perfectament integrades a la renovada graella), entrades d’aire reals i nous para-xocs. Alhora, la signatura lumínica tridimensional de la part posterior és nova, de la mateixa manera que les llantes de 18 polzades.

A l’interior, el nou disseny de la pantalla tàctil de 10’’ i de la consola central reforça el caràcter més cuidat de l’habitacle. Disposa també d’uns seients de segona generació que són els mateixos que utilitza el C5X. Es pot combinar el sostre en dos colors i s’ha incorporat a l’oferta un nou color blau.

Resposta sobre tots els terrenys

El nou Citroën C5 Aircross ofereix un lloc de conducció elevat (133 cm d’altura), amb una altura lliure al terra de 23 cm. Pot equipar el sistema de lliscament intel·ligent Grip Control, que actua sobre les rodes motrius davanteres i assegura la millor adherència en qualsevol circumstància, fet que permet gaudir d’una aventura confortable en gestionar el lliscament.

El Grip Control té cinc modes de funcionament (estàndard, sorra, fang, neu i ESP desconnecat), que adapten la transferència del parell motor sobre el tren davanter i gestionen el sistema de frenada en funció del terreny. Se li pot afegir el Hill Assist Descent, una ajuda en els descensos que millora la seguretat a qualsevol tipus de superfície.

A més de les prestacions off-road, el C5 Aircross afegeix conceptes com comoditat, connectivitat, espai, modularitat i tecnologia gràcies a elements com per exemple la suspensió d’amortidors progressius hidràulics, el seu aïllament acústic, l’ampli espai interior, la lluminositat, les funcions d’ajuda a la conducció o els materials utilitzats en la construcció. La suspensió que equipa, que és la mateixa que ja portava, li proporciona un confort de marxa excel·lent.

Espai i modularitat

Destaca, d’altra banda, perquè és molt espaiós, aprofita el màxim la seva capacitat a l’habitacle gràcies a una gran modularitat. El C5 Aircross no només presumeix d’un maleter molt ampli, amb fins a 720 litres, sinó també de la possibilitat d’adaptar-se a qualsevol situació gràcies a elements com els seients posteriors lliscants i abatibles. Una altra dada que cal destacar és que pot arribar a tenir 81 possibilitats diferents a l’hora de configurar el maleter.

En l’apartat de seguretat recorre a les tecnologies més avançades, amb funcions d’ajuda a la conducció que fan més fàcil circular amb aquest cotxe, com l’Active Safety Brake, el sistema de vigilància d’angle mort, l’alerta de canvi involuntari de carril, el Head Up Display i la càmera posterior Top Rear Vision. Equipa també innovacions com el Highway Driver Assist, el regulador de velocitat adaptatiu o l’alerta de risc de col·lisió.