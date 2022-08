L’ any 2020 SYM es va estrenar al segment dels maxiescúters esportius amb el seu primer model bicilíndric, el Maxsym TL 465. Dos anys després arriba una segona entrega que serveix com a mostra del poder tecnològic de la marca taiwanesa, el Maxsym TL 508.

Aquest model busca aconseguir més espai després de la desaparició de models com el Kymco AK, el BMW C 650, l’Honda Integra 750 i el Suzuki Burgman 650. Ara els principals actors d’aquest segment són el Yamaha T-Max 560 i el Forza 750, tot i que el TL 508 és l’únic per sota dels 10.000 euros i amb 5 anys de garantia inclosos. I és que la relació qualitat-preu continua sent un valor afegit d’aquesta marca.

Quines novetats aporta el 508 respecte al 465? En primer lloc el motor (Euro5) ara té més potència i parell, però també cal tenir present que disposa de control de tracció, clau intel·ligent electrònica renovada i endoll USB, entre d’altres elements.

Estèticament segueix inalterable, amb detalls específics com la doble sortida d’escapament. Pel que fa a la mecànica el motor augmenta fins als 508 cc amb una potència de 45,5 CV, fet que suposa un increment de 4,8 CV. De la mateixa manera, la part cicle és compartida amb el 465. Els pneumàtics Maxxis Supermaxx S3 han estat dissenyats per a aquest model, encara que es poden trobar a un altre escúter del mercat.

La pantalla TFT de 4.5” continua sent configurable i permet escollir entre tres dissenys per presentar informació molt diversa de l’ordinador de bord. De la mateixa manera, la clau intel·ligent i la pantalla regulable en altura formen part de l’equipament d’aquesta moto. Sota el seient hi podem encabir un casc integral del qualsevol tipus o dos de tipus jet, i disposa de fre d’estacionament si fem servir el cavallet lateral.

El preu del Maxsym TL 508 és de 9.999 euros i està disponible en color negre, blau tornassol, blau i blanc. El preu inclou cinc anys de garantia (transferibles si es canvia de propietari) i el primer any de l’assegurança gratuïta, vàlida a partir dels 21 anys i amb robatori i incendi inclosos. L’extensió de la garantia i l’assegurança gratuïta es valoren amb uns imports aproximats de 250 i 500 euros. Així doncs, a l’hora de comparar el preu real amb la competència, la tarifa del Maxsym TL 508 seria de 9.249 euros.

Aquest 2022 també està sent un any interessant per a SYM, que ha acumulat fins al juny més d’un 13% de quota de mercat. A més, per primera vegada SYM s’ha situat en quarta posició al rànquing nacional de vendes.

En una primera presa de contacte realitzada a la presentació per a la premsa especialitzada vam tenir l’oportunitat de constatar el salt endavant donat pel TL 508. Continua sent un model còmode, però detalls com la clau intel·ligent ens faran el dia a dia més encara més confortable . El motor destaca per la seva suavitat i entrega la potència d’una forma molt lineal, a més ara disposa de control de tracció. El comportament dinàmic és impecable tant a la ciutat com per carretera. La suspensió és força esportiva sense sacrificar gaire el confort, i els frens són eficaços. Tot plegat fa que el nou SYM Maxsym TL 508 es postuli com una molt bona opció per a aquells que busquen un maxiscúter amb una gran relació qualitat/preu.