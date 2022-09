Fa poc més de dos anys, Mitsubishi anunciava que cancel·lava les seves operacions a Europa per centrar-se en altres mercats. Tot i això, la incertesa va durar poc més de set mesos, ja que quan gairebé ningú ho esperava, la marca japonesa llançava un comunicat en què indicava que no deixava el mercat europeu, anunciant el llançament per al 2023 de dos models que utilitzaran les plataformes del grup però que mantindran l’ADN Mitsubishi. El suplement NEOMotor va tenir el privilegi de ser un dels escollits per conèixer, de primera mà, el primer fill d’aquest acord, l’ASX.

Quan arriba un membre nou a una família sempre se li busquen semblances: que si s’assembla al pare, a la mare, als avis… però en el cas del Mitsubishi ASX si el comparem amb el Renault Captur podem aplicar la dita que són com dues gotes d’aigua. El logotip dels tres diamants destaca al frontal del nou Mitsubishi ASX. La graella inclou tres motllures en forma de fletxa que permeten diferènciar aquest model clarament del seu «germà» francès. L’interior també pren molts elements del vehicle francès. Especialment destacable és la pantalla central, que manté el caràcter de tablet i engloba amb tot el sistema d’infoentreteniment. Pel que fa als motors, el nou ASX aposta per l’electrificació de manera clara. El motor d’entrada és un tricilíndric gasolina d’1.0 litres que estarà disponible amb una transmissió manual de sis velocitats. Al següent esglaó hi haurà un propulsor turbo d’injecció directa i 1.3 litres que es combina amb un sistema Mild Hybrid format per un generador d’arrencada accionat per corretja, juntament amb una bateria d’ions de liti de 12 V. El 160 HEV és el primer model que la marca ven a Europa amb un sistema de propulsió totalment híbrid. Hi haurà també una versió híbrida endollable amb un motor de benzina d’1,6 litres combinat amb dos motors elèctrics i una bateria de 10,5 kWh, exclusiu de l’aliança per al segment SUV-B.