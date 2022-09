Alain Visser, CEO de Lynk & Co, ha vist complert el seu somni d’obrir un centre de la marca a Espanya. Vell coneixedor del mercat espanyol després del seu pas per General Motors, Visser aposta per un nou model de negoci amb aquesta marca i Barcelona és l’epicentre de la seva arrencada al nostre país. El nou club de Lynk&Co està ubicat a la confluència de Passeig de Gràcia i el carrer Consell de Cent, al cor de l’eix comercial de Barcelona.

La nova marca d’automòbils ofereix al nou espai un concepte en què la botiga física desapareix per donar pas a un centre pensat en l’usuari. «El nostre objectiu no és vendre cotxes sinó oferir mobilitat», explica Visser. Que Barcelona hagi esdevingut una d’aquelles ciutats modernes que pretenen eradicar el vehicle privat no és un obstacle per al seu desenvolupament, al contrari.

«Tenim clar que aquesta ciutat és una plataforma ideal per a nosaltres. De fet el nostre primer ‘club’ l’obrim a Amsterdam, que és el paradigma de la ciutat anti cotxes, i ens funciona molt bé. El nostre perfil de client no viu a la ciutat sinó fora d’ella. Des de Barcelona farem soroll, i l’any 2023 obrirem també club a Madrid i a Milà», comenta el màxim responsable de l’empresa.

Sense concessionaris

El nou centre Lynk&Co no és un concessionari (la marca no en té). Sí que hi ha un cotxe, però no es troba precisament a l’aparador i qui vol conèixer l’essència de la marca pot informar-se a la botiga sobre el Lynk&Co 01 (de moment l’únic model que s’ofereix), prendre un cafè excels reservat només per a clients, adquirir productes de marques locals sostenibles com Saye, Weare.notfriends, Caliope i Haan o assistir a un dels esdeveniments culturals i de lleure que s’oferiran. «El 90% dels nostres visitants arribaran amb el mateix trànsit de persones a la zona de la ciutat on som, i la resta vindran dels esdeveniments que organitzem», apunten des de Lynk&Co.

Espanya és un dels punts clau per al desplegament de la companyia, que ja compta amb 120.000 europeus associats (dels quals 12.000 són aquí). «La nostra oferta es limita a un model, dos motors híbrids i dos colors. Això no treu que en un futur ens puguem plantejar aportar un nou model que, o bé serà 100% elèctric o bé l’evolució del que tenim. Estem valorant aquestes opcions», admet Visser.

L’acceptació de la proposta comercial de subscripció per ús de Lynk&Co a Espanya ha agafat gairebé per sorpresa la marca. L’usuari opta per un contracte mensual que es renova per 550 euros i en aquest període pot llogar el vehicle. «Gairebé no hem fet publicitat i ens hem mogut només a xarxes socials. Fins ara no teníem un club al país ni tampoc a França, i són dos mercats que han respost molt bé», assenyala el CEO de la companyia. Participada per Geely i Volvo, Lynk&Co és gairebé «un experiment» que, en el moment actual d’escassetat de models disponibles i d’incertesa legislativa amb les normatives mediambientals dels cotxes, pot tenir una oportunitat de negoci.