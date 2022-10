Gran en COMPORTAMENT

Des que vam veure les seves primeres imatges i Land Rover va avançar les optimitzacions tècniques del nou Range Rover, teníem moltíssimes ganes de veure’l en persona, seure a dins i, sobretot, conduir-lo. I no eren unes ganes injustificades, ja que un cop ho hem fet podem dir que el vaixell insígnia de la marca britànica guanya molt en persona.

El disseny és senzillament espectacular, amb unes línies encara més netes i esveltes que les del seu predecessor. Sense cap apèndix que emergeixi de la carrosseria incloent els poms de les portes enrasats, aquest gran tot terreny aconsegueix un excepcional coeficient aerodinàmic de tan sols 0,30 Cx. Però que tingui uns contorns més amables no vol dir que perdi presència; més aviat tot al contrari.

El nou Range Rover és imponent, amb un frontal més rotund, un perfil que conserva la robustesa que ha mostrat aquest model en els seus 50 anys de vida i una part posterior supèrbia. I no només per les seves dimensions sinó per l’elegància de tots els elements, destacant-ne especialment uns pilots verticals molt fins i camuflats acabats en color negre.

Fa uns dies en Josep Viaplana va realitzar un reportatge general del Range Rover en el qual s’expliquen molts detalls de l’interior, però després d’haver-lo pogut provar és necessari destacar els aspectes que més ens han impressionat a primera vista en aquesta presa de contacte.

I quins són? Doncs principalment el seu comportament dinàmic i la generosa càrrega tecnològica que ofereix, amb infinitat de sistemes destinats al confort i l’infoentreteniment.

Disposa d’un total de cinc pantalles a bord (de 13,1 polzades la central i d’11,4’’ les dels seients posteriors), seients relax amb funció fred/calor, massatge i connectivitat absoluta amb l’smartphone (incloent-hi l’assistent de veu Alexa). Vaja, que viatjar en un dels seients posteriors del Range Rover és gairebé millor que fer-ho al mateix sofà de casa. Gràcies a les seves dues batalles (estàndard de 5,05 metres de longitud i llarga de 5,25) el nou model britànic permet ubicar-hi cinc, set o quatre seients, oferint en aquest últim cas dues places posteriors d’autèntic luxe.

El Range Rover és un cotxe que es gaudeix a qualsevol dels seus seients, incloent-hi el del conductor, ja que són moltes les millores dinàmiques que s’han introduït per optimitzar el seu comportament en qualsevol context: ciutat, carretera o muntanya. Són quatre els principals aspectes que han afinat la conducció del Range: l’avançada plataforma MLA-Flow; la direcció a les quatre rodes que fa el cotxe més àgil i dinàmic a la ciutat, alhora que més estable i dinàmic a la carretera; el Dinamyc Response Pro Predictiu per a un comportament més esportiu i eficaç i finalment el Terrain Response 2, que permet que el cotxe per si mateix sigui capaç d’adaptar-se a qualsevol terreny i treure’ns de qualsevol situació crítica més enllà de l’asfalt.

Vam tenir a la nostra disposició per a aquesta prova la versió gasolina V8 de 530 CV i el motor dièsel de 350 CV, que sorprenentment es va mostrar més àgil, fi i reactiu que el gasolina malgrat el menor cavallatge. En total, el nou Range Rover s’ofereix amb cinc opcions mecàniques: dos dièsel amb tecnologia microhíbrida (MHEV) i etiqueta ECO amb potències de 300 i 350 CV; l’esmentat gasolina V8 de 530 CV (que arribarà al nostre mercat a partir del proper mes de març); i dos propulsors híbrids endollables (PHEV) amb etiqueta 0 de la de DGT i dos nivells de potència: 440 i 510 CV. A més, l’any 2024 arribarà una versió totalment elèctrica de la qual encara no tenim dades definitives.

A més, la gamma s’estructura al voltant d’un total de cinc nivells d’acabat que ja es poden sol·licitar: SE, HSE, Autobiography i SV, a més de la versió de llançament First Edition que estarà disponible durant uns mesos.

El nou Range Rover 2022 ja és als concessionaris amb un preu de partida de 140.950 euros, que correspon sorprenentment a una versió PHEV i no al motor dièsel menys potent, per això dels ajuts als cotxes electrificats.