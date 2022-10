El REFINAMENT com a guia

Parlar de DS és fer-ho de luxe, de refinament i de sofisticació. És el «savoir faire» del luxe francès portat a uns nivells difícilment assolibles i que ara prenen un sentit especial amb el nou DS 7, un vehicle nascut l’any 2017 i que ara rep una profunda renovació amb nombroses novetats tant al seu exterior com a l’habitacle.

El DS 7 és un model emblemàtic per al fabricant francès al nostre país, ja que el 57% de les vendes són d’aquest model. Lluny de presentar un simple restyling, DS continua marcant diferències respecte els seus competidors portant a un nivell superior el luxe francès. Són molts els canvis, però possiblement els dos més significatius siguin la desaparició del «cognom» Crossback i la separació introduïda entre el nom del fabricant i la sèrie del model.

Els canvis exteriors en aquest nou DS 7 són nombrosos. Possiblement el més visible sigui la nova signatura lumínica, amb uns fars davanters DS Pixel Led Vision formats per tres files de 84 leds que permeten oferir un feix de llum molt més potent i que incrementa el seu abast fins als 380 metres i la il·luminació lateral en 8º. Tot ells disposen d’una llum diürna formada per quatre línies verticals formades per 3 tires de llums led.

La graella davantera és molt més gran, amb dues nervadures al capó que li atorguen al vehicle més personalitat i, com sempre, un logotip de la marca de mida considerable situat a la part frontal. Vist per darrera el vehicle també canvia de forma significativa. Possiblement el més cridaner sigui l’aparició del nom de la marca, DS Automobiles, al centre d’una motllura que uneix unes òptiques posteriors estilitzades i amb forma de malla. En aquest cas la signatura lumínica també incorpora la tecnologia Led i genera un efecte visual que simula un vòrtex.

Com al saló de casa

Pujar al nou DS 7 és com fer-ho al saló de casa. Materials de gran qualitat, una combinació perfecta de colors i textures i una sensació de benestar i plaer que conviden al gaudi. DS cuida tots els detalls, com es pot veure a la part superior de la consola central, que incorpora un rellotge analògic que augmenta aquesta sensació d’exclusivitat. També és novetat el sistema d’infoentreteniment, que presenta una interfície totalment renovada, configurable i molt fluida. A més, equipa el reconeixement de veu amb una pantalla de dotze polzades d’alta resolució i també redissenyada.

La tecnologia E-Tense híbrida endollable lidera les noves motoritzacions del nou DS 7. Ofereix tres motoritzacions electrificades, però no s’oblida dels conductors que encara no volen fer el salt a l’electrificació mitjançant un motor dièsel. En el primer dels casos presenta una opció amb dues rodes motrius i una potència de 225 CV, una altra amb quatre rodes motrius i 300 CV i finalment una versió també 4x4 però de 360 CV. En aquest darrer model l’esperit Gran Turisme es caracteritza per un desenvolupament específic realitzat per DS Performance. El xassís es veu rebaixa en 15 mm, les vies s’eixamplen i els frens davanters augmenten fins als 380 mm de diàmetre amb pinces de quatre pistons.

Equipat amb una bateria de 14,2 kWh, els motors elèctrics permeten conduir en mode zero emissions tant en propulsió com en tracció a les quatre rodes fins a un total de 62 i 57 km respectivament, podent assolir els 140 km/h en mode 100% elèctric. El nou DS7 E-TENSE 360 4×4 està homologat amb només 40 grams d’emissions de CO2 per quilòmetre i un consum de combustible d’1,8 litres/100 km. Per la seva banda, el DS7 E-Tense 300 4×4 està homologat amb només 27 grams d’emissions, i finalment la versió E-Tense 225 presenta un motor de benzina de 180 CV i un motor elèctric de 110 CV a l’eix davanter que li permeten homologar una autonomia en mode 100% elèctric de fins a 80 km. El DS 7 també pot equipar un motor dièsel BlueHDi de 130 CV amb caixa de canvis automàtica de 8 velocitats.

Pel que fa als preus, la gamma del DS 7 arrenca en una tarifa de 42.800 euros per a la versió BlueHDi 130 Automatic Bastille. A dalt de tot de la gamma hi trobem l’E-TENSE 360 4×4 La Premiere, amb un preu de 75.250 euros.