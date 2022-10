Quatre dècades D’OPEL CORSA

Quaranta anys no són res, o almenys això pensem els que superem ja aquesta edat. Però en un món tan canviant com el de l’automòbil sí que representen una fita important. L’Opel Corsa va néixer l’any 1982 i es va convertir en el primer model que va inaugurar la planta de Figueruelas, fàbrica que la marca alemanya va decidir ubicar a Saragossa aquell mateix any. Des d’aleshores la història de tots dos sempre ha estat lligada d’una manera o altra i la marca alemanya n’ha venut més de catorze milions d’unitats a tot el món.

Edició limitada

La manera que ha tingut la marca de celebrar aquesta efemèride agradarà als fans més nostàlgics d’aquest emblemàtic model del segment B.

Únicament es vendran 1.982 unitats numerades a tota Europa de l’Opel Corsa edició 40 Aniversari. El número corresponent a cadascuna d’elles serà ben visible (amb un elegant distintiu al quadre de comandaments davant del copilot) i està disponible només a l’Opel Store.

El Corsa 40 Aniversari incorpora algunes referències a la primera generació del model, com el seu nou to de carrosseria Vermell Rekord (molt similar al que es va utilitzar fa 40 anys per presentar el Corsa A), unes llantes d’aliatge de 17 polzades acabades en color negre brillant amb tocs gris mat i una reinterpretació de la mítica tapisseria de quadres escocesos que va caracteritzar aquest model.

A més, el vermell de la carrosseria es combina amb el sostre i altres elements decoratius en negre, fet que li proporciona un aire molt actual.

Gasolina i elèctric

Tampoc renuncia al dinamisme, com demostren les llantes de 17” en to negre brillant amb insercions en gris i la seva oferta de motors, que disposa d’un propulsor gasolina d’1.2 litres i 100 CV i d’una versió 100% elèctrica que desenvolupa una potència de 136 CV.

Les últimes tecnologies formen part de l’experiència, ja que el model equipa els fars LED, la ràdio multimèdia compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, el volant i seients amb calefacció, la pantalla multimèdiad e 7 polzades, sensors d’aparcament davanters i posteriors i funcions d’ajuda a la conducció com l’alerta de col·lisió frontal amb frenada automàtica i detecció de vianants.

Ja que actualment els elèctrics estan tan de moda, aturem-nos una mica en les característiques de la versió BEV, és a dir, la purament elèctrica. La bateria és de 50 kW/h, fet que li proporciona una autonomia de 353 km WLTP i situa el consum elèctric entre els 16,1 i 15,8 kW/h als 100 km.

Tot i que de sèrie disposa d’un carregador integrat d’11 kW, el Corsa 40 Aniversari elèctric admet carregadors de 100 kW, per la qual cosa en tan sols 30 minuts arriba al 80% de càrrega de la bateria. Aquesta versió elèctrica té aplicat un descompte important i registra un preu de partida de 30.730 euros.

Per la seva banda, la versió de gasolina té un preu inicial de 21.440 euros. Amb tot, els clients poden escollir un pagament a terminis amb quotes de 200 euros al mes per a totes dues versions i una entrada de 3.535 euros per a la versió de combustió i de 5.572 per al model elèctric.

En definitiva, estem davant d’una versió amb un equipament més que interessant i uns elements de disseny que el diferencien clarament d’un Opel Corsa de la gamma habitual, com per exemple la numeració específica. Tot plegat a un preu atractiu i mantenint la màxima de la marca de democratitzar la tecnologia.