Un SALÓ francoasiàtic

El Saló de l’Automòbil de París va obrir per primera vegada les seves portes el 18 d’octubre després de la cancel·lació de l’edició del 2020 per culpa de la pandèmia de la Covid. El Mondial de l’Auto, com en diuen els francesos, aposta en la seva edició 2022 per la mobilitat i l’electrificació sota l’eslògan ‘Revolution is on’; la revolució està en marxa. En un context delicat per a la indústria automotriu, marcat per la crisi econòmica i la transformació cap a l’electromobilitat, són pocs els fabricants generalistes que han fet acte de presènci al saló amb algunes novetats. De fet, només vam poder veure algunes novetats de marques europees.

Una mostra en què va destacar la presència de productes «locals», entre els quals els que va mostrar el Grup Renault. La marca francesa va presentar el Renault 4 Ever Trophy, un exercici de disseny en forma de concept-car que avança el que serà el futur Renault 4 elèctric amb carrosseria SUV que arribarà l’any 2025. La marca del rombe també va destacar amb la presència de l’R5 Turbo 3E, un prototip totalment elèctric que homenatja el Renault 5 Turbo i és capaç de accelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segons. Menció especial mereix una altra primícia: la Kangoo E-Tech elèctrica que, amb fins a 285 quilòmetres d’autonomia, per primer cop s’ofereix amb la porta lateral corredissa. Sense sortir del grup francès, Alpine va presentar el concept car Alpenglow i l’A 110 R, una versió del seu esportiu equipada amb un motor de 300 CV de potència i que accelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segons. La representació francesa es va completar amb la presència de Stellantis gràcies a les marques Peugeot, DS i Jeep. DS tenia com a principal estrella al Saló de París el nou DS 3, successor del DS Crossback i que arriba amb un disseny renovat, nova tecnologia i una versió 100% elèctrica de 156 CV i bateria de 54 kWh que li permet arribar als 402 km d’autonomia, 500 en cicle urbà. El DS7 també era protagonista al seu estand. El Peugeot 408 va ser la novetat més important de la marca francesa al Saló de París per la seva proposta i pel que significa per al futur de la marca. El fabricant del lleó comptava al saló amb la presència del nou e-208, que no canvia per fora però es renova per dins gràcies a l’adopció del tren motriu del seu germà gran, l’e-308. Es tracta d’un motor elèctric de 156 CV de potència i una nova bateria més eficient de 51 kWh. Jeep va anar a París amb l’Avenger (el primer SUV 100% elèctric de la marca) i amb l’Avenger 4x4 Concept. BYD va aprofitar el saló per presentar el seu sedan elèctric Han, destinat al mercat prèmium i equipat amb dos blocs elèctrics amb una potència conjunta de 380 kW (517 CV). Un altre model xinès i elèctric era l’Ora Funky Cat GT, un B-SUV amb estètica retrofuturista equipat amb un motor de 171 CV i dues bateries disponibles de 48 i 63 kWh. Urbans i elèctrics Silence va anar a la capital francesa amb el S04. Es tracta d‘un quadricicle 100% elèctric amb 149 km d’autonomia adaptat per a la mobilitat urbana. Un model que té com a rival directe el XEV yoyo, també present a París amb una versió que fa un pas endavant en termes de rendiment i confort, així com en el seu apartat mecànic. Mobilize, que serà un dels pilars del Grup Renault a partir de la propera dècada, donava a conèixer el Duo, un petit biplaça de 2,43 m de longitud i 1,30 d’amplada capaç d’assolir una velocitat de 45 km/ h i una autonomia de fins a 140 km. El Microlino Spiaggina, l’Aixam City o el City Transformer CT-1 eren altres de les propostes de microcotxes elèctrics.