Un sedan d’ALT VOLTATGE

Com diuen, no n’hi ha dos sense tres, ni cinc sense sis. Hyundai segueix a la seva croada elèctrica i presenta en societat el nou Ioniq 6. Un esglaó més. Després de l’aposta per l’Ioniq 5 la marca coreana ha volgut fer un gir amb aquesta nova creació, mostrant un model de tipus berlina amb aire cupè que s’allunya del concepte SUV del seu germà. També s’allunya de les línies rectes i aposta per la fluïdesa. Arribarà a Espanya l’any 2023, però a Neomotor hem pogut anar fins a Seül per provar en primícia aquesta segona pota de la gamma Ioniq. Hi haurà una tercera pota amb l’Ioniq 7, que ja escalfa motors.

A Corea aquest cotxe ja es ven amb un preu que ronda els 44.200 euros. Per al seu aterratge al nostre país s’espera que la tarifa se situï lleugerament per sota de la de l’’Ioniq 5 (que arrenca en una mica més de 46.000 euros), fet que permetrà a la marca crear una oferta atractiva en un mercat que necessita un impuls important per aspirar a col·locar-se entre els capdavanters d’Europa.

L’Ioniq 6 és un cotxe de perfil allargat però no és baix, cosa que es tradueix en una bona posició d’entrada per al conductor i els passatgers. Empra la plataforma E-GMP de l’Ioniq 5, registrant unes cotes realment àmplies a l’interior. Fa 4,85 m de longitud, més o menys el mateix que un Porsche Taycan, per exemple. La distància entre eixos de 2,95 metres aconsegueix habilitar unes places posteriors realment àmplies i còmodes. Tot i això, el seu perfil esmolat amb una caiguda del sostre molt marcada fa que les persones de més d’1,80 m d’altura tinguin el cap molt a prop del sostre. Cal destacar que els dissenyadors de l’Ioniq 6 no han volgut complicar-se la vida amb la porta posterior ni recórrer a amortidors que puguin complicar el disseny, optant així per un maleter amb tapa en lloc de porta. De fet el cotxe té dos maleters, un darrere i un altre de més petit al davant.

Però si per alguna cosa hem de destacar l’Ioniq 6 dins la lliga del disseny és per la seva saga. Simon Loasby, responsable de disseny de la marca, ens confessava que és una de les parts més atrevides del model. Està presidida per un aleró el·líptic flotant ple de leds que li confereixen un aspecte futurista i esportiu. És un aleró fix i corbat que actua com als avions millorant l’aerodinàmica. Sens dubte, una solució innovadora i atrevida, com també ho són els elements del para-xocs davanter que s’obren i es tanquen en funció de les necessitats aerodinàmiques.

Dues bateries, tres potències

Hyundai ha fet una bona feina tant en adaptació tecnològica com en la resposta elèctrica. Ens ofereix dues bateries, una de 53 kWh i una altra de 77,4 kWh. Amb la bateria petita hi trobem una única versió amb tracció posterior i 151 CV (111 kW) que anuncia una autonomia de 429 quilòmetres, mentre que la superior permet una versió de tracció posterior amb 229 CV (168 kW) i una altra amb tracció total de 325 CV (239 kW). En aquest cas l’autonomia estimada és de 614 km. Disposa de quatre nivells de frenada regenerativa, seleccionable mitjançant les lleves situades darrere del volant.

El nou Ioniq 6 ofereix una conducció molt suau i manté la mateixa força que ja vam descobrie el Ioniq 5. És un cotxe molt estable a la carretera, fins i tot m’atreviria a dir que una mica més que el seu germà. A la ciutat el seu comportament és bo, mentre que a la carretera juga un paper dinàmic interessant amb pesos molt ben repartits i una bona sensació de fermesa i comoditat. Bona part del seu dinamisme cal buscar-lo al coeficient de resistència a l’aire, que se situa en 0,21 Cx, dels millors del mercat en la seva categoria. L’Ioniq 5, sense anar més lluny, n’acredita 0,29.