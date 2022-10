Tot un univers del PNEUMÀTIC

Els historiadors daten les primeres rodes l’any 3500 abans de Crist, però no és fins al 1892 que Continental va crear el primer pneumàtic per a bicicleta. Des d’aleshores aquesta companyia alemanya ha invertit els seus esforços i beneficis a seguir millorant la qualitat, durabilitat i seguretat de les gomes.

El naixement de Continental Caoutchouc & Gutta-Percha Company es va establir a Hannover el 8 d’octubre de 1871, temps suficient per arribar a ser present en mercats tan amplis com el dels turismes, camions, motocicletes i vehicles especials. Una gamma en constant evolució i de la qual se’n van presentar totes les novetats a l’esdeveniment Univers Continental, celebrat al Circuit del Jarama.

Els pneumàtics són un element crucial en la conducció, malgrat el poc protagonisme que els concedim habitualment. Gràcies a la tecnologia i al desenvolupament de noves funcionalitats, les gomes que calcen els nostres turismes, motos o camions són més eficients, sostenibles i segures que mai. La millor manera de descobrir aquesta rellevància va ser participar en les activitats proposades, entre les quals destacaven la prova dinàmica de producte i les xerrades teòriques amb els experts de la marca.

En aquest esdeveniment vam poder ser testimonis de l’immens treball en innovació i desenvolupament que comporta el llançament d’un pneumàtic, sigui per al vehicle que sigui. I sobretot el caràcter innovador d’una empresa com Continental, que el 2007 va adquirir Siemens VDO Automotive AG per convertir-se en un dels cinc principals proveïdors de la indústria de l’automoció a nivell mundial. Aquesta darrera data és clau, ja que ens permet situar Continental com allò que és: un proveïdor d’innovació. Ens van posar com a exemple el nou Volkswagen ID.3, un cotxe 100% elèctric que està format per infinitat de dispositius desenvolupats per aquesta companyia. Parlem dels sensors, radars, unitats de control, pneumàtics, pantalla central, connexió a la xarxa i fins i tot del sistema d’aire condicionat i control de temperatura.

Per a tot tipus de cotxes i motos

D’entre totes les novetats presentades ara ens centrarem en la més recent i rellevant per al segment de les motos. El nou ContiRoadAttack 4 és un model que millora l’actual després de més de 17 anys al mercat. Com a novetat més destacada el ContiRoadAttack 4 estrena la tecnologia GripLimitFeedback, una solució interessant que serveix com a avisador del desgast i millora la tracció en revolts del pneumàtic. Per a la resta d’usuaris, Continental també ha desenvolupat una gamma de pneumàtics específica i molt completa. Començant pels ContiTrack (ideats per a circuit) i els ContiRaceAttack, un pas intermedi entre els ContiSportAttack i els slick de traçat. Fins i tot tenen versions per a l’off-road amb el ContiTrailAttack o els TKC, aquests últims centrats en oferir resistència i tracció a les superfícies més complicades.

Pels cotxes, Continental ha presentat la nova gamma SportContact7, amb un rendiment un 10% millor en circuit i una distància de frenada un 6% més curta. En aquest cas vam poder comprovar el comportament dinàmic i l’adherència de les SportContact7 calçades en models d’altes prestacions com l’Audi RS5, el Volkswagen Golf R, el Ford Mustang i fins i tot fer una volta com a copilots en un Lamborghini Huracán. El més significatiu, segons el pilot, és la capacitat de traccionar sense necessitat d’entrar a temperatura, una eficàcia ideal per sortir a fer rutes amb el cotxe durant tot l’any.

Si el que es busca és fiabilitat i durabilitat, els Continental UltraContact són l’opció més equilibrada. Ideats per a flotes i particulars, aquestes gomes es recomanen a països sense gaires canvis de temperatura.

El compost promet un llarg rendiment, combinant la màxima vida útil sense renunciar a un consum baix en combustible, poc soroll de rodament i seguretat. Estan disponibles per a llantes de fins a 20 polzades amb amplades d’entre 155 i 245 mm.