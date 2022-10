Artilleria PESANT

Iveco és la marca líder de vehicles industrials a tot el sud d’Europa, i ho és gràcies a una oferta global capaç de respondre qualsevol demanda dels professionals, per extrema que aquesta sigui. Precisament per a les tasques més dures i complexes va destinada la seva gamma off-road, composta pels models T-Way, X-Way, Eurocargo 4x4, Daily 4x4 i Daily 4×4 Tigrotto. Vam podertenir l’oportunitat de comprovar les seves increïbles aptituds totterreny en uns circuits complexos a la finca Tirabuey, de la mà de l’escola de demo drivers de Luis Climent.

Per a aquells que estem acostumats a provar turismes sempre és una experiència posar-se al volant d’un camió, però encara més si es fa a bord del T-Way i de l’imponent Eurocargo 4x4 per comprovar la seva capacitat de pujada i baixada en pendents d’elevada inclinació i de superar obstacles. Però més enllà de veure la seva capacitat off-road, ens va servir per comprovar el confort interior i l’aïllament acústic i de pols en les duríssimes condicions de treball que es viuen en una pedrera.

Més concretament, vam poder posar-nos als comandaments dels Iveco T-Way, X-Way Hi-Traction amb semiremolc, Eurocargo 4x4 i Daily 4X4, veient la capacitat de subjecció, maniobrabilitat, seguretat de conducció i fre motor d’aquests vehicles. Tots tenen una elevada capacitat de tracció i uns generosos recorreguts de suspensió, així com angles d’atac, de sortida i ventrals que permeten superar els obstacles més complicats, independentment de la càrrega que transportin.

Iveco T-Way

L’Iveco T-Way és el darrer llançament de la marca i destaca per la seva capacitat de càrrega útil, combinada amb l’elevadíssim nivell de seguretat i confort que ofereix a l’ocupant gràcies al fet que en la seva última versió introdueix solucions tecnològiques d’última generació. Hereta dels seus predecessors la llegendària robustesa del xassís d’acer d’alta resistència amb uns travessers de 10 mm de gruix, amb un moment flector de 177 kNm que el situa al capdamunt del segment. El T-Way recorre al fiable i eficient motor Cursor 13 d’Iveco (13 litres) que desenvolupa fins a 510 CV, superant en 10 CV les xifres del Trakker. Amb aquest, ofereix tota la potència necessària per a la tracció en qualsevol circumstància.

Per a configuracions més lleugeres també està disponible amb el motor Cursor 9. Tots dos propulsors van acoblats a les provades i fiables caixes de canvi automatitzades HI-Tronix de 12 i 16 velocitats, que ara també disposen de noves funcions específicament pensades per als trajectes fora de carretera.

L’Iveco X-Way és un model més aviat destinat a la logística, per la qual cosa està dissenyat per ser el més lleuger possible sense comprometre la capacitat totterreny. Per això gaudeix del sistema Hi-Traction, així com de les característiques més avançades per a treballs de llarga distància a la carretera: la cabina redissenyada porta la seguretat, el confort i l’eficiència del combustible a un nivell completament nou, mentre que la connectivitat avançada introdueix una sèrie de serveis desenvolupats per facilitar la vida del conductor i maximitzar el temps d’activitat del vehicle.

S’ofereix al client amb una àmplia gamma de motors dièsel Euro 6/d i de gas natural per adaptar-se a totes les aplicacions. Els motors dièsel, amb 3 cilindrades i potències que van dels 330 fins als a 570 CV, ofereixen una potència líder a la seva classe.

L’Eurocargo 4x4 és proposta d’Iveco per fer front als treballs més durs i extrems al sector de la construcció. Està disponible amb cabina curta i cabina llarga amb sostre estàndard. La massa total del vehicle pot ser d’11,5 tones o de 15 tones, amb una distància entre eixos d’entre 3.240 i 4.150 mm. Aquest model incorpora un motor Tector 7 amb versions de 220 i 250 CV per a la versió d’11,5 tones, i de 250 i 280 CV per a la superior de 15 tones.

I a la gamma off-road d’Iveco no podia faltar la versió 4x4 de la Daily, el seu autèntic vaixell insígnia. Està disponible amb xassís de 5,5 o 7 tones i el potent motor de 3.0 litres amb 180 CV i 430 Nm de parell, acoblat a un canvi manual de 6 velocitats o a un canvi automàtic de 8 velocitats com a opció. El xassís de la Daily 4x4 ha estat dissenyat amb una capacitat màxima de càrrega de fins a 5.000 kg.