El millor de DOS MONS

lamborghini es va acomiadar del 2021 marcant un nou rècord de vendes (5.090 unitats), ingressos (1,33 bilions d’euros) i beneficis (425 milions d’euros). No és cap novetat, ja que els seus clients pertanyen a aquest percentatge de la població que treu partit de la inestabilitat. Aquells que saben aprofitar un moment de crisi per augmentar el seu compte corrent i, de passada, introduir nous membres al seu garatge privat. Un ric, per dir-ho clarament, que busca expressar-se a través de superesportius com el Lamborghini Huracán Tecnica.

Aquesta nova variant de la família Huracán extreu el millor dels seus dos germans, l’EVO i l’STO. Es col·loca entre tots dos per tal d’oferir un model compromès amb l’enginyeria, l’atreviment i l’adrenalina dels miures, però que alhora és capaç de mantenir un perfil baix al seu dia a dia. El Tecnica és un superesportiu de tracció posterior amb eix direccional i el conegut motor V10 de 5.2 litres. Un model que es posiciona a mig camí entre els Huracán Evo RWD i Huracán STO, així que resulta més agressiu que un EVO però més fàcil de conduir que un STO. Abans de passar a expressar sensacions, val més repassar les prestacions. L’Huracán Tecnica rendeix 640 CV a 8.000 voltes i 565 Nm de parell màxim sobre les 6.500 revolucions per minut. És un bloc atmosfèric, així que sí, cal portar-lo molt revolucionat per sentir l’empenta i la força del seu V10. La seva acceleració de 0 a 100 km/h és de 3,2 segons, i tan sols en necessita 9,1 per assolir els 200 km/h. La velocitat màxima és de 325 km/h però, tal com ens van comentar des de la marca italiana, els números no formen part de la seva estratègia. No volen ser els més ràpids, signar la millor acceleració o aconseguir la volta ràpida. Què canvia respecte d’un sto? La millor herència de l’Huracán STO és la seva tracció posterior amb eix direccional, juntament amb la seva direcció i el sistema de control de tracció d’alt rendiment (P-TCS), configurat de manera específica per al Tecnica. Per això els canvis entre els modes de conducció del sistema Anima (Strada, Sport o Corsa) són més perceptibles, proporcionant una resposta del motor molt diferent i escandalosa en funció del mode. El sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) també ha estat recalibrat en pro de la seva utilització diària, incrementant la intervenció del sistema de tracció. Les diferències entre tots dos models són notables, començant pel kit aerodinàmic de l’STO derivat de la competició. Al Tecnica no trobem tanta fibra de carboni ni tampoc tenim l’estructura «cofango» que uneix tot el frontal en una única peça. A més, l’entrada d’aire al sostre i l’aleró són molt més discrets. A canvi tenim un splitter específic, la solució «air curtain» del frontal, llantes de 20 polzades Damiso amb tramat hexagonal i dues sortides d’escapament amb la mateixa forma geomètrica. Alguns dels additius del Tecnica, com els deflectors, augmenten la càrrega aerodinàmica en un 35% respecte la de l’Evo RWD i redueixen la seva resistència en un 20%, millorant l’estabilitat durant la frenada i les sortides dels revolts. Munta uns pneumàtics Bridgestone Potenza Sport 245/30 R20 (davant) i 305/30 R20 (darrere), amb frens carboceràmics ventilats i pinça monobloc d’alumini de 6 pistons i 380 mm (davant) i 4 pistons i 356 mm (darrere). El preu rondarà, en funció de la personalització, els 250.000 euros. Els motius per a aquest desemborsament? La pura felicitat al volant, juntament amb l’orgull de ser propietari d’una màquina que pot ser feta a mida del client.