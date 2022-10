Nou TRENDING TOPIC

El nou Smart #1 és un model que té poc o res a veure amb els utilitaris fortwo i forfour. Es tracta d’un crossover 100% elèctric de 4,27 metres de longitud; 1,82 d’amplada i 1,63 d’altura que ofereix una generosa batalla de 2,75 metres. Aquesta característica li permet oferir un generós espai interior amb cinc seients i un maleter de fins a 411 litres.

El primer que crida l’atenció de l’Smart #1 és el seu disseny, modern i amb formes minimalistes i arrodonides. Tot i la seva musculosa carrosseria no llueix ni una sola aresta, però sí que disposa de detalls molt vistosos com els vidres sense marcs; les llums LED que recorren tot el frontal; les llantes de 19 polzades gairebé totalment carenades; els grans passos de rodes que fan que la part lateral llueixi imponent; el sostre flotant o, de nou, uns llums LED que recorren tota la part posterior.

El que ens va sorprendre més de l’Smart #1 va ser la seva extraordinària qualitat general. A la presentació els responsables de la marca van assegurar que està a l’altura del Classe E de Mercedes-Benz, i si no ho està el cert és que se li acosta moltíssim. Una qualitat que va acompanyada per un espai realment sorprenent si tenim en compte les cotes exteriors del vehicle.

A les places posteriors podran viatjar tres adults amb comoditat gràcies a una enorme distància per als genolls i a una gran altura lliure al sostre que evita que els passatgers toquin el sostre amb el cap. De fet, fins i tot gaudiran d’una bona habitabilitat la plaça central. La banqueta posterior es desplaça longitudinalment 13 centímetres per guanyar més espai a la zona dels passatgers o per passar de 323 a 411 litres de maleter. A tot això cal sumar-hi un espai de 15 litres situat sota el capó davanter.

Minimalisme digital

El seu aspecte modern es potencia a l’interior, amb un habitacle pensat per als clients més joves: és a dir, minimalista, gairebé sense botons físics i amb una gran pantalla que permet controlar totes les funcions del vehicle. Aquest element es combina amb una discreta però completa instrumentació digital i, segons versions, amb un Head-Up Display.

Una menció especial mereix la gran pantalla central de 12’8 polzades amb una interfície clarament inspirada en el món dels videojocs i que llueix un avatar en forma de guineu que ens servirà de pont per comunicar-nos amb el vehicle i demanar, mitjançant ordres de veu naturals, tot allò que desitgem: des d’una destinació de navegació fins a modificar la temperatura.

Dos motors i tres versions

Smart ha estructurat la gamma de l’#1 en tres versions i dos motors. El propulsor estàndard ofereix 272 CV de potència i 343 Nm de parell motor que van dirigits directament a l’eix posterior. Aquesta mecànica està disponible amb l’acabat d’accés Pro+, amb l’anomenada Premium i amb l’edició especial de llançament Launch Edition.

I per als que no en tinguin suficient la marca ha preparat la versió Brabus, amb un conjunt propulsor format per dos motors i que lliura en total 428 CV i 523 Nm a tots dos eixos. Amb aquesta configuració l’Smart #1 accelera de 0 a 100 km/h en tan sols 3,9 segons. Totes les versions, independentment del motor i de l’equipament, munten el mateix paquet de bateries d’ions de liti de 66 kWh. En la versió Pro+ proporciona 420 km d’autonomia; pels 440 km del Premium i Launch Edition i els 400 del Brabus. Amb la màxima capacitat de càrrega de 150 kW, es triguen uns 30 minuts a passar de 0 al 80%. Els preus de l’Smart #1 arrenquen des dels 42.100 euros de la versió Pro+ (36.390 euros amb MOVES). La versió Premium costa 45.600 euros (39.890 amb MOVES), el Launch Edition 46.900 euros (41.190 amb MOVES), i el Brabus puja fins a 49.600 euros (43.890 amb MOVES).