Una enquesta feta per Parclick, aplicació de reserva d’aparcament online, ha tret a la llum les principals pors dels conductors a l'hora d’aparcar. Segurament, et sentiràs identificat en llegir algunes d'aquestes frases que han sortit de boca dels participants en l'estudi: «Vaig a buscar el cotxe i no hi és! Per sort, m’he equivocat de planta...», «Tinc por a no recordar a quin carrer he aparcat i haver de recórrer tot el barri» i «Cinc amigues buscant un cotxe que, 45 minuts després apareix aparcat, evidentment, on l’havia aparcat». Aquestes i altres anècdotes serveixen per demostrar que no trobar el cotxe és el rei dels ensurts dels conductors a l’hora d’aparcar.

Fer tard per no poder aparcar Una altra cosa que produeix nervis als conductors, segons el sondeig de Parclick, és haver de donar voltes i més voltes buscant un forat on aparcar. Així, un 90% dels enquestats afirmen que es mostren realment preocupats per si acaben arribant tard als seus plans per no haver trobat aparcament. Més de 400 denúncies al dia per conduir utilitzant o subjectant el mòbil Pànic a fer cua al darrere Tranquil, no ets l'únic. Una altra dada destacable de l'informe és que hi ha una cosa que fa més por a la majoria de conductors que la «noia del revolt»: fer cua darrera seu mentre aparquen. Així ho accepta el 46,7% dels enquestats. També gairebé la meitat dels conductors tenen por que arribi un «espavilat» que els prengui el lloc que ja havien vist. I encara una altra preocupació freqüent és no aconseguir treure el cotxe de l’aparcament en anar-lo a recollir-lo, o bé perquè el forat és molt ajustat (47,4%) o perquè algú ha decidit que el millor lloc per aparcar era davant del nostre vehicle (52,6%). Que no em ratllin el cotxe! Un 56,8% dels conductors enquestats afirma quedar-se preocupat quan aparca per si els els ratllen el cotxe, mentre que un 43,2% reconeixia tenir por de trobar-se una multa al tornar. I un darrer factor terorífic. Prop d’un 10% dels participants a l'enquesta assenyala que anar amb infants i que aquests es posin a plorar és una de les situacions més aterridores.