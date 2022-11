Aparcar sol ser complicat, sobretot a Manresa. Per això, no és estrany que davant la desesperació, els conductors que fan voltes i voltes buscant l’anhelat forat on deixar el cotxe un dels acompanyants baixi del vehicle i un cop localitzada una plaça s’hi situï per «reservar-la». Però, és legal que un vianant «guardi» una plaça?

La llei de trànsit i seguretat viària especifica que «mentre existeixi refugi, una zona per als vianants o algun altre espai adequat, les persones no es poden quedar aturats a la calçada, ni que sigui a l’espera d’un vehicle, que hauran d'esperar a la vorera a que arribi fins al punt on són ells per pujar-hi». Amb aquest argument n’hi ha prou per concloure que una persona no es pot posar al mig d'una plaça d'aparcament per guardar-la. No està permès bloquejar un lloc i evitar que el cotxe que hi vulgui aparcar ho pot fer. I, per descomptat, comporta multa.

Els vianants només poden trepitjar la calçada «per travessar el carrer i per pujar a un vehicle que es trobi a la seva altura». De fet, la normativa estableix que «si no hi ha una vorera o cap espai adequat per refugiar-s’hi, el vianant haurà de mantenir-se als extrems del carrer, on no correrà perill d’atropellament». Els qui ho facin, sempre que no sigui en cap dels casos indicats anteriorment, s’arrisquen a una sanció que pot ascendir fins als 80 euros.

I si un conductor aparca malament, ocupant dues places? En el cas que s’estacioni fent servir dues places simultàniament, la sanció té una quantia més elevada. Si es denuncia, la policia hi podrà acudir i avisar la grua. En aquest cas la quantia de la multa és superior i ascendeix fins als 200 euros. A aquests, caldrà sumar-hi el cost de rescatar el vehicle del dipòsit municipal de la grua.