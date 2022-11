100% elèctric, 100% ADN JEEP

Jeep ja té el seu primer cotxe elèctric, l’Avenger. Després de crear una gamma plenament electrificada gràcies a les versions híbrides endollables 4XE i les eHybrid, la marca del Grup Stellantis ja albira un futur 100% elèctric. No obstant, per arribar-hi encara li queda un llarg camí per endavant. Un camí que, des del Saló de París, comencen a recórrer amb l’Avenger, un SUV compacte desenvolupat per al mercat europeu i que es converteix en un pilar de la seva estratègia global d’electrificació.

100% elèctric, 100% Jeep

Que ningú no s’espanti, Jeep no ha fet experiments amb el seu primer elèctric. L’Avenger oferirà tot allò que els clients busquen en un Jeep —com per exemple capacitats off-road, bones prestacions, un enfocament de mobilitat prèmium i el disseny característic de la marca— però amb un motor zero emissions. En aquest sentit, i basat en una arquitectura de 400 volts, l’Avenger equiparà un motor elèctric de 115 kW (156 CV) de potència i 260 Nm de parell màxim disponible des de zero. El propulsor s’alimentarà d’una bateria de 54 kWh i aconseguirà una autonomia de fins a 400 km, 550 en cicle urbà.

La bateria de l’Avenger es pot carregar en un endoll convencional, en carregadors de paret a una potència màxima d’11 kW (trigant cinc hores i mitja en carregar-se) o en carregadors ràpids a potències de fins a 100 kW. En aquest cas només necessitarà 24 minuts per passar del 0 al 80%.

Electrificació fora de l’asfalt

Els que hagin pogut provar un Jeep 4XE en mode 100% elèctric fora de l’asfalt sabran que les qualitats de l’electrificació permeten una millor conducció en condicions complicades, sobretot gràcies al lliurament instantani de parell i a la capacitat de regular la potència de forma precisa electrònicament. L’Avenger es posiciona directament com un dels Jeep més capaços fora de la carretera. No faltaran, per descomptat, el sistema Selec Terrain de modes de conducció segons la superfície, amb les opcions Normal, Eco, Sport, Snow (neu), Mud (fang) i Sand (sorra), així com el sistema Hill Descent Control (control de baixades) per garantir l’èxit en qualsevol situació fora de l’asfalt.

La seva mida compacta, de 4,08 metres de longitud, li permetrà segons afirma la pròpia marca, «afrontar els camins més estrets», mentre que la seva altura lliure al terra de 20 centímetres és la més gran del segment. A més, els seus angles d’atac (20º), ventral (20º) i de sortida (32º) seran de gran utilitat en rampes pronunciades tant a la muntanya com en alguns aparcaments de les ciutats.

Tecnològicament el Jeep Avenger pot dir amb orgull que és el model més avançat de la marca tant en termes de connectivitat (amb el sistema Uconnect) com de seguretat, amb sistemes que li atorguen el nivell 2 de conducció autònoma.

Disseny característic

Per la seva banda, l’interior s’inspira en el de la icona de la marca, el Wrangler, apostant per un disseny net però robust on es buscarà la funcionalitat. La pantalla tàctil de 10,25 polzades flotant al centre de l’habitacle conformarà, juntament amb un quadre d’instruments digital, l’ecosistema digital del vehicle.

A Espanya l’Avenger no només serà elèctric, sinó que també podrà muntar un motor de gasolina en una versió més assequible. Ja es pot reservar als concessionaris, i fins al 30 de novembre els interessats podran optar per la versió Launch Edition a un preu de 28.855 euros amb el motor de benzina o de 39.500 euros per a l’elèctric.