Un familiar ideal per a PARELLES I JOVES

les siluetes shooting brake o familiars, les conegudes com a ranxeres, han estat sempre sinònim de família, compromís i maduresa. Fer el salt a aquest tipus de carrosseries, amb un extra en habitabilitat i confort, solia estar relacionat amb la renúncia a la joventut i el disseny desenfadat. No obstant això, models com el Peugeot 308 SW estan pensats per a trencar les barreres dels tòpics gràcies a la seva estètica elegant, atrevida i molt atractiva.

Amb l’augment de vendes del segment SUV no se’n veuen tantes com abans, però les siluetes familiars van viure la seva època daurada fa unes dècades, només enfosquida per la presència de monovolums fa uns anys i, com dèiem, dels SUV actualment. Davant d’aquesta realitat, models com el Peugeot 308 SW s’omplen de raons per ser els escollits. A més, la seva elecció no té a veure únicament amb un component d’espai, capacitat de càrrega i comoditat, sinó que poden respondre a raons estètiques. De fet, mentre escric aquestes línies m’imagino al volant d’un ranxera i pel meu cap no necessàriament passa un futur de fills, carrets de bebè, maletes i joguines. I precisament aquest és el gran encert del nou Peugeot 308 SW, la seva encertada aposta a nivell estètic i les infinites possibilitats que atorga a la gent jove amb una vida activa i aventurera.

Espai per a tot

El Peugeot 308 SW té una longitud de 4,64 metres i ofereix una distància entre eixos de 2,73 metres, amb un maleter de fins a 608 litres de capacitat en les variants tèrmiques. Si ens cal més espai, sempre podrem arribar als 1.643 litres de capacitat abatent els seients posteriors per gaudir d’un espai per a bicicletes, taules de surf i l’equipament necessari per acampar.

El maleter es redueix fins als a 550 litres en les versions híbrides endollables degut a la presència del conjunt elèctric, mentre que la capacitat amb els seients abatuts en configuració 40/20/40 és de 1.574 litres.

A canvi, totes les versions electrificades llueixen el distintiu zero de la DGT. Un adhesiu que va més enllà de poder circular pels carrers del centre de Madrid o Barcelona, ja que també atorga al vehicle una autonomia 100% elèctrica de 60 km segons el cicle WLTP. Més endavant arribarà una versió 100% elèctrica tant per a les carrosseries de cinc portes com per a les familiars SW.

El salt electrificat

En l’ús real i habitual d’aquest model, comentat per la pròpia marca, s’aconsegueixen uns 40 quilòmetres d’autonomia 100% elèctrica en la seva versió SW 180 Hybrid. Equipa un motor de combustió d’1.6 litres i 150 CV recolzat per un motor elèctric i una bateria de 12,4 kWh, que en conjunt, aconsegueixen que la potència total sigui de 180 CV.

El preu de partida per a la versió Allure amb canvi automàtic és de 36.630 euros. El 308 SW 225 Hybrid eleva la potència del motor benzina fins als 180 CV, amb una força combinada de 224 CV i 59 quilòmetres d’autonomia homologada segons el cicle WLTP.

Totes dues versions tenen una potència de recàrrega de 7,4 kW i triguen unes dues hores en carregadors trifàsics d’aquesta capacitat. En aquest cas, està disponible amb l’acabat GT amb caixa automàtica i a un preu inicial de 43.380 euros.

L’oferta motriu es completa amb les versions d’accés gasolina, com ara l’Active Pack Puretech de 130 CV amb un preu de 27.200 euros de partida. Si preferim escollir una versió dièsel haurem d’elevar el pressupost fins als 31.250 euros de l’Active Pack BlueHDi de 130 CV amb canvi automàtic de 8 velocitats.