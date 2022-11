Més ESPORTIVA, més TECNOLÒGICA

La Vespa GTS ha esdevingut un dels grans estendards per a la gamma d’escúters italiana. Un catàleg que arriba ara en forma de generació remodelada que incorpora millores de disseny i dinàmiques, alhora que en reforça l’equipament tecnològic i de confort. Aquesta posada al dia consolida l’essència de les conegudes com a Vespone, les Vespas tradicionalment construïdes en acer amb una carrosseria més voluminosa.

Sobre aquesta base estètica, i sense perdre l’esperit original, la nova Vespa GTS estructura la seva oferta al voltant de quatre versions diferenciades entre si; la GTS de disseny clàssic que representa l’esperit Vespa més original , la contemporània GTS Super, la més esportiva GTS SuperSport i la tecnològica SuperTech. Les noves GTS mantenen aquesta típica construcció metàl·lica de l’escut frontal (ara amb un nou contorn a la part superior) i terminació cromada o negra, segons versions, que les fa diferents de la resta. La part frontal estrena tant el parafangs com la corbata que l’acompanya, amb un disseny més elegant i fluid. La il·luminació recorre a la tecnologia LED en tots els seus dispositius de llums i indicació, alhora que incorporar un nou disseny en el cas del pilot posterior.

Nou lloc de conducció

El lloc de conducció i tot l’entorn de la instrumentació també han estat objecte de redisseny a la Vespa GTS. El manillar és nou i disposa d’unes superfícies més àmplies on s’allotja un remodelat quadre d’informació mixta analògica/digital en el cas de les GTS, Super i SuperSport, i una pantalla TFT en color de 4,3 polzades a la SuperTech. Malgrat totes tenen àmplies possibilitats de connectivitat amb el telèfon intel·ligent a través de l’app Vespa Mia de Piaggio, la pantalla de la SuperTech reforça les seves prestacions amb altres funcions com la de la navegació.

El seient també és nou, incorpora una superfície més tova i ara ofereix un confort de marxa superior, alhora que ha vist reduïda lleugerament l’altura. Aquest darrer aspecte facilita tocar el terra amb els peus a tot tipus de conductors. A més, el seient s’obre de manera automàtica prement un botó situat a la pinya de comandaments dreta, i llueix un ribetejat personalitzat a cadascuna de les quatre versions de la GTS. L’únic però que hi podríem trobar és la manca d’espai disponible a l’espai sota el seient en comparació amb altres models.

Un altre aspecte clau en l’increment de la comoditat de les GTS de nova generació és el sistema d’arrencada sense clau Keyless (de sèrie) amb què s’accedeix a les funcions de posada en marxa, aturada, obertura de la guantera davantera i del seient i bloqueig de la direcció des d’un comandament giratori.

Més estable, prestacional I eficient

Una de les principals novetats de la Vespa GTS es troba al tren davanter. Mantenint la tradicional configuració de suspensió a un sol costat, se n’ha redissenyat l’esquema de funcionament i fins i tot s’ha alleugerit el pes del conjunt. El resultat ha permès obtenir més estabilitat i confort, especialment a altes velocitats i en superfícies irregulars. Les llantes de 12 polzades i cinc radis dobles presenten un disseny recondicionat.

En matèria de prestacions, la sèrie Vespa GTS 2023 es presenta com la més potent de la història. Tot plegat es deu als ajustaments realitzats al conegut motor 300 hpe, que ara registra una potència de 23,8 CV a 8.250 rpm, mentre que els valors de parell màxim ascendeixen a 26 Nm a 5.250 rpm. Altres de les millores aplicades han contribuït a reduir tant el nivell de rumorositat com el consum de combustible, amb 30,3 km per litre tal com anuncia la marca.

La Vespa GTS 125cc equipa el conegut motor i-get de Piaggio amb injecció electrònica. Es tracta d’un dels propulsors més destacats del segment del vuitè de litre gràcies al seu compromís entre potència, prestacions i economia de consum.

La gamma Vespa GTS ja està a la venda en un total de 14 colors (disponibles segons versions) amb uns preus que arrenquen en 5.999 euros per a la versió 125 i-get i arriben fins als 6.999 euros per a la versió 300 hpe.