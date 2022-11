Des de la seva arribada a la direcció del grup Renault a Espanya el passat mes de gener del 2021, Sebastian Guigues ha intentat reconduir el rumb de la marca del rombe i consolidar la proposta d’Alpine. La irrupció de nous models com l’Arkana ha donat una nova dimensió a la marca i ara, amb l’inici de l’electrificació total amb el Megane E-Tech i l’estrena de l’Austral (100% made in Spain), confia a recuperar el lideratge del segment C, històricament estratègic per a la companyia. Ens trobem amb Sebastian Guigues al circuit Hermanos Rodríguez de la Ciutat de Mèxic per parlar sobre el present i el futur de la marca.

Els darrers mesos han estat clau per a Renault a Espanya, primer amb el nou Megane E-Tech i ara amb l’Austral. Què vol dir l’arribada d’aquest darrer?

És el primer cotxe del quart pla industrial que vam presentar l’any passat, està fabricat a Palència, munta caixes de canvi fabricades a Sevilla, motors fabricats a Valladolid i bateries per a les versions híbrides acoblades també a Valladolid. A nivell comercial significa la reconquesta del segment C (el més gran d’Espanya) on Renault estava molt debilitada darrerament, encara que històricament sempre havíem estat molt bons en aquest segment; vegi’s la família Megane, els Scenic... Comencem la remuntada amb Arkana i la idea és rematar la feina amb l’Austral i amb el Megane E-Tech per a la part 100% elèctrica.

Es veuen capaços de reprendre el lideratge del segment?

Sí. Amb els Arkana i Austral Renault ha de ser capaç de liderar el segment C-SUV. Ens posem a nosaltres mateixos la pressió. L’Austral és un cotxe molt complet amb una gamma senzilla però que pensem que és l’adequada ara mateix, amb motors híbrids purs i microhíbrids. A més, gràcies la versió E-Tech híbrida autorecarregable tenim l’únic vehicle del segment C d’aquesta mida que no paga cap impost en aquest sentit, ja que emet menys de 120 grams (n’homologa 105) i ofereix consums de models més petits.

Necessiten un híbrid endollable? El tindran?

La nostra opinió és que no. De moment, a Espanya, amb aquests dos motors cobrim la majoria de necessitats dels clients. No obstant això, la plataforma permet un híbrid endollable i si els clients ho demanen ens ho podríem plantejar.

Aquest Austral és només el primer de la seva plataforma que es farà a Espanya, oi?

Sí. Hi haurà una versió de 7 places -que no s’anomenarà Austral i que reemplaçarà l’Espace (nota de Neomotor)- que serà un altre tipus de cotxe, una altra silueta, però amb la mateixa plataforma i es fabricarà també a Palència. Arribarà durant l’estiu del proper any 2023. La tercera carrosseria està confirmada pel 2024 i crec que serà el Renault més bonic. No necessàriament més baix que un Arkana, tampoc serà una berlina pura, però sí més gran... i potser aquest sí que té un híbrid endollable, perquè la plataforma ho permet.

És difícil l’electrificació a Espanya? Com els va amb el Megane E-Tech?

Mirem el mercat francès. Allà és el cotxe elèctric més venut amb 400.000 unitats. Ha entrat amb molta força. A Espanya, però, tenim uns volums més baixos, amb unes 100 comandes mensuals, que per ser un model 100% elèctric i a Espanya no està gens malament. És un cotxe que agrada quan es prova, però som conscients que té molts frens com per exemple on el carreguem, etcètera. Per pal·liar aquestes barreres hem presentat el Full Electric Plan, dins d’una quota de compra finançada de 450 euros per la qual incloem un carregador, la instal·lació a casa, una targeta per carregar als principals (pocs) punts del país i una assistència en carretera de 8 anys per si et quedes sense bateria. Ens feia la impressió que si volíem ajudar al client a sobrepassar els frens de comprar-se un cotxe elèctric, això ens podia ajudar. Malgrat tot, sabem que és un mercat reduït. Tot i que venem molts ZOE de segona mà. Comença a haver-hi gana de cotxe elèctric assequible i de ciutat.

I el tindran amb Renault?

Doncs sí. Pensar en un Renault elèctric i assequible és una cosa que fem. Al grup tenim el rei d’aquest concepte, el Dacia Spring, i a Renault hi estem treballant amb un model que pot ser semblant al concepte del Renault 5, que tingui una variant SUV al segment B com podria ser un model basat en el prototip del Renault 4 (4Ever) presentat a París. Renault tindrà dues gammes de cotxes, una 100% elèctrica i una altra amb models 100% híbrids.

Però segueix el debat d’electrificació total ja o hibridació?

Estem veient una transició clara cap als cotxes electrificats i a Renault Espanya estem orgullosos de ser-ne l’estendard. Espanya és el país estratègic per a Renault en aquest tema. I a curt termini ho volem ser amb els cotxes elèctrics. Espanya poques vegades és pionera en alguna cosa, però quan adopta una tecnologia d’hàbit ho fa molt ràpidament i amb força. El mòbil no es va inventar a Espanya i avui dia és un dels països amb més de 4 i 5 G per habitant. Jo sé que tard o d’hora arribarà. No sé quan, però mentrestant, els híbrids auto recarregables o endollables són la solució ideal.

Moltes marques estan migrant al model d’agència, però vostès no ho han fet. Què en pensa?

El contracte d’agència és probable que sigui la solució de futur per a tots els fabricants, encara que cada empresa ha de triar quan, com i perquè vol fer el pas. A Renault tenim una relació sana amb la xarxa i pensem que el model actual no està esgotat. No veig la raó que em faci voler ser pioner en un contracte d’agència, perquè hi veig moltíssims més inconvenients que avantatges. Una altra cosa és que em diguis que sóc una marca nova, o que tinc rendibilitat de prèmium i ho provaré, o que sóc una marca amb una relació molt deteriorada amb la xarxa i vull canviar alguna cosa. Tot i això, crec que (és una opinió personal), en els tres casos la raó per la qual implementen una xarxa d’agència és equivocada. El remei no quadra amb la malaltia. A Renault no tenim terminis marcats i confiem en la nostra xarxa.

Parlem d’Alpine, quina serà l’evolució de la marca?

El model actual el seguirem treballant amb sèries especials, que és una característica que agrada molt als clients. Té un preu elevat, però el client ho aprecia pel que representa el cotxe. De fet, una de les primeres sèries especials de 100 unitats que vam treure a la venda a internet (anomenada J. Redelé) es va reservar en tan sols sis segons. Amb vista al futur traurem tres models elèctrics en tres anys. El primer serà com un Renault 5 però amb estil Alpine, amb bateries de més prestacions i amb una altra imatge. Bateries amb més autonomia i més lleugeres. I el rendiment serà espectacular.