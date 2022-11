Trànsit ja ha començat a mostrar els nous dissenys per als senyals de circulació que entraran en vigor en tot just dos mesos, el 2023, quan s’aprovi el reial decret elaborat, entre d’altres, pels ministeris de Transports i Interior i la Direcció General de Trànsit (DGT).

Els nous senyals es podran instal·lar una vegada se superin els tràmits burocràtics, per la qual cosa fins a mitjans o fins i tot l’estiu del 2023 no es començaran a veure a les vies urbanes i interurbanes de tot el país, tot i que el «reial decret entrarà en vigor el 2 de gener del 2023».

La nova normativa general de circulació s’explica en l’esborrany publicat pel Ministeri de l’Interior, que es va aprovar pel Reial Decret 1428/2003, en què s’especifica que aquestes senyalitzacions tenen l’objectiu d’advertir i informar els usuaris de com s’han de comportar a les diferents vies quan condueixen. El ministeri ha «justificat per una raó d’interès general, com és maximitzar el benestar dels ciutadans», la publicació d’aquest reglament i el canvi de senyals, tot i que sigui 20 anys després.

Les que seguiran

Tanmateix, no es canviaran totes, tal com explica l’esborrany: «Els senyals que no estiguin continguts en aquest catàleg podran continuar instal·lats i mantindran la seva vigència, no sent necessària la seva substitució abans que, per raons de conservació i manteniment, sigui recomanable» Sí que s’hauran de substituir les que canviïn de disseny o les que ja estiguin en desús.

L’actualització de senyals inclou els nous tipus de vehicles, com són els patinets. I de fet hi ha dos senyals de tipus prohibitiu que es podran col·locar en llocs que o bé no permet l’accés dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en exclusiva o que no permeten la circulació ni de bicicletes ni dels esmentats patinets i altres modalitats de VMP.

Per diferenciar-los, la simbologia referida als VMP inclou un endoll, destacant que són vehicles elèctrics. En la línia dels vehicles que són sostenibles mediambientalment, també hi ha un nou senyal que prohibeix l’accés a transports depenent del seu distintiu mediambiental.

Saps què signifiquen aquests senyals?

SENYAL P21b. Perill per la proximitat d’un lloc freqüentat per avis, com un centre dedicat a la tercera edat, una residència, etcètera.

SENYAL P24a. Perill per la proximitat d’un lloc on freqüentment la via pot ser travessada per animals en llibertat, sobretot senglars.

SENYAL P33. Perill per la proximitat d’un tram en què freqüentment la circulació es veu dificultada per una pèrdua notable de visibilitat per la boira, la pluja, neu, fum, etcètera.

Són alguns exemples dels dissenys que s’han actualitzat amb la inclusió dels nous tipus de vehicles, com els elèctrics o de mobilitat personal, però també amb canvis que fomenten la igualtat de gènere i sobretot una representació més plural, afegint dissenys d’avis, per exemple.

S’inclouen els nous formats de gasolineres i per primera vegada el senyal avisa el conductor de quins sortidors hi ha en una estació de servei en concret. S’afegeixen les que en tenen per als cotxes elèctrics, les electrogasolineres, i també amb carburant GLP (gas liquat del petroli).

Finalment, els vehicles que mediambientalment són sostenibles tindran també un nou senyal que prohibeix l’accés a transports depenent del seu distintiu mediambiental.